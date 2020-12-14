В ЮВО прошла масштабная тренировка по отработке передачи координат целей в едином информационном пространстве

ЦАМТО, 11 декабря. Масштабная тренировка в рамках единого дня огня объединила более ста носителей ракетного вооружения сухопутных, авиационных и морских соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

В общем информационном пространстве отработали передачу координат целей условного противника на носители высокоточного оружия разведчики соединений специального назначения ЮВО.

Используя новейшие системы управления, в том числе комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец", разведчики передали данные о выявленных целях непосредственно экипажам бомбардировщиков Су-24, на ракетные корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота, расчетам оперативно-тактических комплексов ОТРК "Искандер-М", береговых ракетных комплексов "Бал" и батареям реактивных установок "Торнадо-С".

Ракетчики, артиллеристы, экипажи бомбардировочной авиации и кораблей флотских соединений ЮВО провели учебно-боевые пуски электронным способом.

В ходе единого дня огня было выполнено более 400 огневых задач.

К мероприятию боевой подготовки было привлечено свыше 5 тыс. военнослужащих и задействовано около 2 тыс. ед. артиллерийских орудий и ракетных комплексов, самолетов оперативно-тактической авиации, боевых кораблей.

Кроме того, разведчики задействовали более 20 беспилотных летательных аппаратов.

Управление разведывательными и ударными силами в соединениях было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала на объединенный командный пункт штаба ЮВО, сообщает пресс-служба округа.