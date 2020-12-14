Создание на территории РФ центров сертификации по стандартам США и Европы снизит себестоимость медтехники

Ускорится выход российской продукции на мировой рынок

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Организация на территории центров сертификации медицинской техники по европейским СЕ и американским FDA стандартам - чрезвычайно актуальная задача, решение которой позволит российской промышленности расширить рынки сбыта своей продукции, заявил замгендиректора холдинга "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин.

"Он подчеркнул актуальность организации на территории РФ. Создание таких центров позволит ускорить процесс выхода изделий на мировой рынок, снизить издержки по получению сертификатов СЕ и FDA, а также снизить себестоимость продукции за счёт увеличения объемов производства", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в четверг.

Ожгихин выступил с докладом на XII Всероссийском съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

"Перед российской медицинской промышленностью, - сказал Ожгихин, - стоит стратегическая задача по увеличению доли отечественного оборудования до 60% к 2025 году с дальнейшим ростом. Для её достижения в рамках формирования планов по развитию радиоэлектронной промышленности Минпромторга России холдинг приступил к участию в реализации сквозного проекта "Медицинская техника", координацией которого занимается консорциум. В новое объединение вошли производители медицинской техники и отраслевые ассоциации. Совместная работа направлена на формирование комплексного предложения по оснащению клиник медоборудованием с учетом достижения высокого уровня импортонезависимости".

Он отметил, что благодаря последовательной позиции Минпромторга и Минздрава России, а также при поддержке Военно-промышленной комиссии РФ создана основательная база для развития российской медицинской промышленности.

"Так, своевременно разработанные и введенные в действие меры поддержки, корректировки нормативной базы позволили во время пандемии в кротчайшие сроки организовать производство и обеспечить медицинские учреждения необходимым количеством приборов, оборудования и средств диагностики и защиты", - подчеркнул Ожгихин.

Он рассказал о созданном под эгидой Минпромторга и при участии холдинга консорциуме "Медицинская техника". Ключевая задача нового объединения - разработка и выпуск современной отечественной медицинской продукции по всем ключевым направлениям. Также в целях консорциума - импортозамещение компонентов медицинской техники.