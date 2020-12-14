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Интерфакс-АВН

Путину действительно докладывали о деле Сафронова, но это не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента - Песков

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Иван Сафронов
Иван Сафронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Вопрос по этому делу может быть задан и на большой пресс-конференции президента

Путин убежден, что "нельзя привлекать за использование открытых данных, за распространение данных, которые находятся в открытых источниках"

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Дело Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не является главным в повестке дня президента, но глава государства об этом деле информирован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, конечно, что для президента это не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента. Он не может быть информирован о деталях каждого следствия и каждого судебного дела. Это невозможно. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента", - сказал Песков в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, связанный с допущенными Владимиром Путиным оговорками по этому делу на встрече с членами Совета по правам человека.

Песков подчеркнул, что, "действительно, президенту докладывали об этом деле и президенту докладывалось, что следствие не может касаться только одного года жизни человека, он обвиняется в госизмене".

При этом Песков не исключил, что вопрос, касающийся дела Сафронова, может быть задан и на большой пресс-конференции Путина. "Вы вольны спрашивать у президента любые вопросы во время пресс-конференции", - заявил он.

Песков ответил также на просьбу прокомментировать слова Путина о том, что нельзя привлекать к уголовной ответственности по статье "Госизмена" гражданина за использование открытых данных.

"Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, за распространение данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент. Это его точка зрения, убежденная точка зрения, и он о ней сказал", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков еще раз подчеркнул: "Человек лишается свободы по решению суда, ФСБ никого не сажает и ФСБ не может признать кого-то виновным. Обвиняет прокуратура, ФСБ может расследовать и выполнять свои функции".

В четверг на встрече с членами СПЧ Путин заявил, что бывший журналист и советник главы "Роскосмоса" Сафронов обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность, а за сотрудничество с европейской спецслужбой.

"Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушёл", - сказал Путин.

Вопрос о деле Сафронова на встрече подняла член СПЧ Екатерина Винокурова, которая сказала, что до сих пор общественности и самому Ивану непонятно, в чем конкретно его обвиняют.

Позднее Песков сказал, что Путин оговорился, заявив, что Сафронов обвиняется в госизмене в период своей работы в "Роскосмосе".

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе", - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам Пескова, "общего смысла это не меняет".

Сафронову, в настоящее время являющемуся советником главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

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