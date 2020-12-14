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Эффективная национальная система стандартов – важный элемент конкурентоспособности авиастроения

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Владимир Гутенев
Владимир Гутенев.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

ЦАМТО, 11 декабря. Как сообщила пресс-служба ПАО "ОАК", 10 декабря состоялось совместное заседание Экспертного совета по авиапромышленности при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета по авиапромышленности СоюзМаш России.

Заседание совета в режиме видеоконференции прошло под председательством генерального директора ПАО "ОАК" (входит в состав Госкорпорации Ростех) Юрия Слюсаря и председателя Комиссии Государственной Думы по ОПК, первого вице-президента СоюзМаш России Владимира Гутенева. В мероприятии приняли участие руководители предприятий отрасли, законодатели, представители профильных федеральных органов власти, научных центров и учебных заведений. Экспертный совет обсудил проблемные вопросы нормативного регулирования системы стандартизации в авиационной промышленности.

Открывая заседание, Юрий Слюсарь подчеркнул, что "авиастроение – это одна из самых инновационных отраслей, где сосредоточены многие сложные и зачастую самые передовые технологии, поэтому интенсивная работа над совершенствованием системы стандартов в отрасли является одним из приоритетов, от результатов в том числе и этой работы зависит конкурентоспособность российских воздушных судов". "ОАК продолжит активное участие в работе по созданию эффективной и современной национальной системы стандартов", – заявил глава корпорации.

В свою очередь, Владимир Гутенев отметил: "основное требование к современной системе стандартизации – способность отвечать вызовам, быстро реагировать на потребности общества и промышленности, быть гибкой и опережающей".

В соответствии с действующим законодательством к 2025 году документы, обладающие статусом отраслевого стандарта, должны быть переведены в категорию национального стандарта (ГОСТ Р) или стандарта организации (СТО), либо отменены как потерявшие актуальность. Это касается и авиационной отрасли. Отметив, что немалая часть работы по обновлению и актуализации необходимой нормативной базы уже сделана, участники Экспертного совета назвали ключевые направления, позволяющие совместными усилиями продолжить формирование обновленной и адекватной задачам системы стандартов авиастроения. Эти направления, включая предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, будут перечислены в итоговой резолюции по итогам мероприятия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Россия
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ОАК
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Гутенёв Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
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