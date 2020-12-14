Очередные меры в отношении России: НАТО готовит новую стратегию, ЕС — более жесткие санкции (TVP Info, Польша)

Угрожает, шпионит, травит «новичком», нарушает морское и воздушное пространство всех стран региона, подпитывает конфликт на Украине, распространяет свои влияния на Кавказе. Все это якобы делает Москва, за что ее Запад наказывает, ужесточая санкции, пишет в лучших традициях польской русофобствующей пропаганды автор статьи.

Утверждение главами европейской дипломатии нового санкционного режима за нарушение прав человека, аналогичного американскому "акту Магнитского", служит предвестием введения жестких мер. Если все пойдет, как задумано, то уже скоро они затронут людей Кремля. В свою очередь, опубликованный группой экспертов доклад на тему укрепления политической сплоченности НАТО - это призыв более решительно реагировать на российскую угрозу. Кроме того, на начинающемся в Брюсселе саммите ЕС, по всей видимости, будет принято решение о продлении действия европейских санкций в отношении России еще на шесть месяцев.

Механизм, аналогичный "акту Магнитского"

Новый санкционный механизм, который утвердили в начале декабря на встрече в Брюсселе, будет распространяться на лиц, причастных к нарушению прав человека, и предусматривать заморозку активов, а также запрет на въезд в Евросоюз. Он вступит в силу в ближайшие дни.

После того, как "акт Магнитского" (Магнитский был российским юристом, занимавшимся расследованием коррупции во властных кругах и умершим в 2009 году в тюрьме в результате избиения) приняли в 2012 году США, его положения стали использовать также Великобритания и страны Балтии. В ЕС, однако, некоторые государства продолжали выступать против введения такой процедуры, опасаясь реакции России. Работы над новыми правовыми рамками для ограничительных мер продолжались около года, их ускорили после отравления оппозиционера Алексея Навального.

В тот же день, когда ЕС утверждал новый санкционный механизм, который будет направлен в первую очередь против людей Кремля, Ангела Меркель и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудив "урегулирование конфликта" на востоке Украины. Прошло уже столько лет, а Берлин продолжает делать вид, будто он не знает, кто и с какой целью развязал этот конфликт, и кто продолжает его подпитывать.

Манипулирование информацией

Вместо того чтобы, как Польша, четко потребовать от Москвы немедленно прекратить поддерживать пророссийских сепаратистов и оказывать давление на Киев, немецкие власти легитимизируют тот образ, в котором хочет предстать Россия, называющая себя не участвующим в конфликте переговорщиком.

Масштабы манипуляции информацией демонстрирует также то, что в сообщении Кремля по итогам встречи не появилось упоминания о затронутой во время беседы теме покушения на Алексея Навального, хотя немецкая сторона об этом уведомила.

О том, что немецко-российские отношения остаются очень хорошими (это видно хотя бы по тому, как активно Берлин добивается окончания строительства "Северного потока - 2"), свидетельствует также обсуждение двумя лидерами вакцинации от covid-19. Появились договоренности, что эту тему обсудят министры здравоохранения.

Российская вакцина в Германии?

Значит ли это, что российская вакцина, которая носит звучное название "Спутник V", может попасть к нашим западным соседям, что станет очередным доказательством активного сотрудничества двух государств? Этого мы пока не знаем, но следует учитывать, что всего несколько дней назад российская дипломатия окрестила Германию лидером антироссийской коалиции в Европе. Россияне обвинили Берлин и Париж в том, что те не оказывают должного давления на Киев.

Очередные провокации

В последние годы в отношениях между Россией и Германией не раз возникала напряженность (на фоне отравления Навального, убийства чеченца в берлинском Тиргартене, хакерской атаки на Бундестаг), однако, все споры старались замять, чтобы не навредить бизнес-контактам.

Между тем Москва продолжала устраивать провокации. Недавно она обвинила Болгарию и Румынию в том, что те наращивают свой военный потенциал (в том числе обзаводятся ядерными вооружениями), чтобы использовать его против России. Ранее она подвергла критике призыв нового президента Молдавии, говорившей о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

В то же самое время Кремль продолжал стягивать войска к своим западным границам, занимаясь милитаризацией таких ключевых районов, как Калининградская область. Он вмешивался в политику Белоруссии и поддерживал диктатора Александра Лукашенко, помогая тому сохранить власть вопреки воле белорусского народа. Москва угрожает, шпионит, нарушает морское и воздушное пространство всех стран региона, подпитывает конфликт на Украине, распространяет свои влияния на Кавказе.

Ответ НАТО

Такие действия России требуют от НАТО решительной реакции. В последние годы Альянс значительно повысил активность на своем восточном фланге, американцы готовы нарастить в этом регионе свое присутствие, но этого мало, чтобы отбить у Кремля желание размахивать шашкой.

Именно поэтому таким важным событием стало обнародование доклада на тему укрепления политической составляющей Альянса. Подготовила его команда из десяти экспертов, в состав которой вошла представительница Восточно-Центральной Европы - европарламентарий от партии "Право и справедливость" (PiS) Анна Фотыга (Anna Fotyga).

В документе представлено 138 рекомендаций, связанных с задачами, которые предстоит решить организации в период до 2030 года. Вполне закономерно, что в новой стратегической концепции первое место в списке угроз заняла Россия, а значительную часть текста посвятили также Китаю. В докладе затрагиваются связанные с Россией темы энергетической безопасности, а также создания новых инструментов политического сдерживания.

Как отметила Анна Фотыга, НАТО следует "сплоченно, солидарно и решительно" реагировать на исходящие со стороны Москвы угрозы. "Мы подготовили особый раздел, посвященный ядерному сдерживанию и контролю над вооружениями. Составлен целый список рекомендаций, касающихся в том числе киберпреступности, гибридных угроз, новых технологий. Также мы затронули тему убийств с применением боевых отравляющих веществ. Речь идет о том, чтобы за дальнейшие агрессивные действия России приходилось расплачиваться все дороже. Альянс должен расширить арсенал инструментов политического сдерживания", - подчеркнула экс-глава польского МИД. Как она одновременно отметила, сторонники стратегии "отказа от провоцирования Москвы" должны в конце концов понять, что о возвращении к принципу "business as usual" речи уже идти не может.

"Новичок" - угроза для Европы

Одним из представляющих для Европы опасность явлений, на которое обращает внимание в своем докладе для Польского института международных отношений (PISM) Войчех Лоренц (Wojciech Lorenz), выступает использование Россией "новичка". Оно указывает, что россияне скрыли остающееся в их распоряжении химическое оружие или возобновили его производство.

Появляется, однако, проблема с доказательством того, что Кремль несет ответственность за его использование, хотя все на это указывает. Такая ситуация неопределенности идеально отвечает российским интересам.

"Применяя химическое оружие, российские власти могут пытаться добиться нескольких целей одновременно: запугать политических противников и расшатать опирающуюся на международное право систему безопасности, которая держится на средствах выстраивания доверия. Также они изучают реакцию НАТО, ЕС и США, чтобы на основе своих наблюдений принимать решения о дальнейших шагах, направленных против Запада", - заключает эксперт.

Альянс не располагает химическим оружием и не имеет намерения обращаться к его использованию, поэтому он не может ответить аналогичной атакой. В его силах, однако, повышать свою сопротивляемость, выявляя злоумышленников и поддерживая международные расследования под эгидой Организации по запрещению химического оружия. В такой ситуации российская система дезинформации окажется неэффективной. Кремлю не удастся заявить: "Мы ни при чем, мы понятия об этом не имеем, это провокация и демонстрация антироссийских фобий".

"В итоге России станет сложнее избегать ответственности при помощи распространения дезинформации и обращения к правовым уловкам, блокирующим проведение инспекции. Членам НАТО следует укрепить сотрудничество разведок в области изучения российской программы разработки химического оружия", - указывает Лоренц.

Исследования "новичков"

Он пишет, что Альянс в сотрудничестве с Евросоюзом должен поддержать исследования "новичков", направленные на их эффективное обнаружение, нейтрализацию и создание соответствующих средств защиты.

Можно ли на этом фоне удивляться тому, что Россия со своей агрессивной политикой не оставила ЕС выбора, поэтому ни один его член, как сообщают информационные агентства, не выступил против продления действия санкций?

"Даже если известные политики из отдельных стран, как это имело место в случае Италии, Венгрии, Греции или Кипра, высказываются за отказ от ограничительных мер, то в конечном итоге все равно за них голосуют. То же самое будет и сейчас", - заявил в интервью Польскому агентству печати руководитель европейской делегации в Комитете межпарламентского сотрудничества "ЕС - Россия" Рышард Чарнецкий (Ryszard Czarnecki).

Будем надеяться, что новые европейские и американские меры, а также решительная позиция НАТО склонят Москву в конце концов сменить тон и отказаться от такой политики, какую она проводит сейчас.

Петар Петрович (Petar Petrović)