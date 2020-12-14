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Интерфакс-АВН

Доля современной военной техники в ЦВО за пять лет выросла в четыре раза - командующий

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Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Екатеринбург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля современной военной техники, находящейся на вооружении Центрального военного округа (ЦВО), за последние пять лет выросла в четыре раза, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"За пять лет доля современной военной техники в округе возросла почти в четыре раза. Только с начала текущего года парк боевых машин различного назначения пополнился, без малого, 600 единицами. В течение декабря примем на вооружение еще 250 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане", - сказал Лапин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что в этом году войска ПВО округа освоили новейшие зенитные системы С-400 "Триумф" и комплексы "Бук-М3".

"Свидетельство тому - успешные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр. В декабре первый зенитный ракетный полк, перевооруженный на комплекс С-400, заступит на боевое дежурство в Свердловской области", - подчеркнул командующий войсками ЦВО.

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1 комментарий
№1
14.12.2020 01:11
Цитата
За пять лет доля современной военной техники в округе возросла почти в четыре раза. Только с начала текущего года парк боевых машин различного назначения пополнился, без малого, 600 единицами.
Это Т-72Б3, БТР-82А, БМП-3 что ли называются современной техникой? Я бы понял, если бы это были Т-14 (ну в крайнем случае Т-90М), К-16, Т-15. Или о каких таких новых боевых машинах речь? Недозащищённые "Тигры" что ли, у которых нет противоминной защиты, а баллистическая слишком маленькая? Ну чисто формально - да, новая боевая машина.

Цитата
Он также отметил, что в этом году войска ПВО округа освоили новейшие зенитные системы С-400 "Триумф" и комплексы "Бук-М3".
Это можно назвать новой техникой.
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