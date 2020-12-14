Доля современной военной техники в ЦВО за пять лет выросла в четыре раза - командующий

Екатеринбург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля современной военной техники, находящейся на вооружении Центрального военного округа (ЦВО), за последние пять лет выросла в четыре раза, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"За пять лет доля современной военной техники в округе возросла почти в четыре раза. Только с начала текущего года парк боевых машин различного назначения пополнился, без малого, 600 единицами. В течение декабря примем на вооружение еще 250 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно в составе 201-й российской военной базы в Таджикистане", - сказал Лапин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что в этом году войска ПВО округа освоили новейшие зенитные системы С-400 "Триумф" и комплексы "Бук-М3".

"Свидетельство тому - успешные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр. В декабре первый зенитный ракетный полк, перевооруженный на комплекс С-400, заступит на боевое дежурство в Свердловской области", - подчеркнул командующий войсками ЦВО.