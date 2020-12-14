Главком ВМФ РФ анонсирует крупные военно-морские учение в 2021 г. в дальней морской зоне

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Силы Северного и Тихоокеанского флотов России проведут в 2021 году крупные маневры в дальней морской зоне, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Состоятся крупные учения с группировками сил Северного флота и группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне", - сказал Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Главком раскрыл некоторые детали учения "Океанский щит", которое состоялись в этом году.

"В 2020 году в его динамике успешно отработаны совместные практические действия сил Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, морской авиации ВМФ и авиации Воздушно-космических сил, в том числе дальней и военно-транспортной, подразделений Командования сил специальных операций. Практически одновременно оно проходило в акваториях 13 морей на трёх стратегических направлениях. К выполнению задач привлекалось около 170 единиц вооружения и военной техники, в том числе надводные корабли всех классов и суда вспомогательного флота, атомные и дизель-электрические подводные лодки", - сообщил Евменов.