Количество учений в ЦВО в 2020 году увеличилось на 15% - командующий

Екатеринбург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Количество мероприятий боевой подготовки в Центральном военном округе (ЦВО) в 2020 году увеличилось на 15% по сравнению с 2019-м, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Этот год для войск военного округа выдался не менее интенсивным, чем предыдущий. Так, количество мероприятий оперативной подготовки возросло на 10%, боевой - на 15%, мобилизационной - на 20%, что с учетом опыта, приобретенного в вооруженных конфликтах и получившего распространение в войсках, позволило нам существенно повысить подготовку соединений и воинских частей", - сказал Лапин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что в рамках боевой подготовки войска ЦВО приняли участие в более чем в 800 учениях различного уровня, отработав около 76 тыс. практических эпизодов с боевыми стрельбами и управлением техникой. При этом 50% занятий проходило в ночное время.

Самым крупным учением стали двусторонние маневры общевойсковых армий на четырех полигонах Сибири и Поволжья, в которых осенью было задействовано свыше 12 тыс. военнослужащих и более трех тыс. единиц вооружения и военной техники.

"В ходе боевой учебы войск военного округа были реализованы варианты ведения боя по принципам "перевернутый фронт" и "везде фронт", с воздействием на вклинившегося противника как в маневренной обороне, так и в наступлении. Помимо этого, в процессе обучения военнослужащих основными направлениями боевой подготовки стало практическое применение сирийского опыта", - подчеркнул Лапин.