Войти
Интерфакс-АВН

Количество учений в ЦВО в 2020 году увеличилось на 15% - командующий

562
0
0
Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Екатеринбург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Количество мероприятий боевой подготовки в Центральном военном округе (ЦВО) в 2020 году увеличилось на 15% по сравнению с 2019-м, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Этот год для войск военного округа выдался не менее интенсивным, чем предыдущий. Так, количество мероприятий оперативной подготовки возросло на 10%, боевой - на 15%, мобилизационной - на 20%, что с учетом опыта, приобретенного в вооруженных конфликтах и получившего распространение в войсках, позволило нам существенно повысить подготовку соединений и воинских частей", - сказал Лапин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он также отметил, что в рамках боевой подготовки войска ЦВО приняли участие в более чем в 800 учениях различного уровня, отработав около 76 тыс. практических эпизодов с боевыми стрельбами и управлением техникой. При этом 50% занятий проходило в ночное время.

Самым крупным учением стали двусторонние маневры общевойсковых армий на четырех полигонах Сибири и Поволжья, в которых осенью было задействовано свыше 12 тыс. военнослужащих и более трех тыс. единиц вооружения и военной техники.

"В ходе боевой учебы войск военного округа были реализованы варианты ведения боя по принципам "перевернутый фронт" и "везде фронт", с воздействием на вклинившегося противника как в маневренной обороне, так и в наступлении. Помимо этого, в процессе обучения военнослужащих основными направлениями боевой подготовки стало практическое применение сирийского опыта", - подчеркнул Лапин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
02.07.2020
Сирия: боевой опыт недорого
31.03.2020
Феникс (Китай): «триумфальное возвращение» России
10.12.2019
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
19.11.2018
Формула защиты: как в России готовят специалистов войск РХБЗ
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию