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Освоение Арктической зоны – приоритетная задача Военно-морского флота России

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Источник изображения: vpk-news.ru

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова делегация Главного командования ВМФ приняла участие в открытии и пленарном заседании первого дня работы Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который начал работу в Санкт-Петербурге.

В состав делегации Главного командования ВМФ вошли руководители и специалисты органов управления ВМФ, сотрудники Научно-исследовательских институтов Венного учебно-научного центра ВМФ России, представители Центра Русского Географического общества при Главном командовании ВМФ.

В соответствии с программой мероприятия, дискуссионную программу X Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» открыло пленарное заседание «Приоритеты государственной политики в Арктической зоне РФ», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ,

«В Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит с 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге, принимает участие представительная делегация Военно-Морского Флота, в которую вошли, в частности, специалисты профильных структур Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра, Северного флота», - сообщил накануне Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы готовности Главного командования ВМФ к предстоящему Форуму.

«Освоение Арктической зоны – приоритетная задача Военно-морского флота, базирующаяся на российском историческом прошлом открытий и исследований. Военно-Морской Флот России сегодня уверенно чувствует себя в Арктике, обеспечивая гарантированную безопасность морехозяйственной и экономической деятельности государства. ВМФ России продолжит развивать свою инфраструктуру в Арктике, участвовать в решении комплекса вопросов арктической стратегии на межведомственном уровне. В последние годы объем комплексных океанографических исследований Арктической зоны вырос в два раза. Результаты регулярных проводимых Военно-Морским Флотом океанографических экспедиций сегодня являются достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота по изучению арктических областей, которая была начата первыми отечественными полярными мореплавателями, значительным вкладом в реализацию национальной морской политики в области обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе. Безусловно, что представители ВМФ России, внесут свою важную лепту в работу форума, участвуя в дискуссиях на площадках форума и в обмене опытом на полях Форума», - отметил Главком ВМФ России. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
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