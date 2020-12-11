Песков объясняет оговоркой слова Путина по поводу дела журналиста Сафронова

Путин не владеет деталями следствия по делу Сафронова

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин оговорился, заявив, что бывший журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене в период своей работы в "Роскосмосе", глава государства говорил в целом о том, что вменяется ему в вину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе", - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам Пескова, "общего смысла это не меняет".