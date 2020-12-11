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Интерфакс-АВН

Песков объясняет оговоркой слова Путина по поводу дела журналиста Сафронова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Путин не владеет деталями следствия по делу Сафронова

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин оговорился, заявив, что бывший журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене в период своей работы в "Роскосмосе", глава государства говорил в целом о том, что вменяется ему в вину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в "Роскосмосе", - оговорился", - сказал Песков "Интерфаксу".

По словам Пескова, "общего смысла это не меняет".

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Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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