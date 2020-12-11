Сафронов в "Роскосмосе" не имел доступа к гостайне - госкорпорация

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не имел доступа к государственной тайне, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 г. и в течение месяца вплоть до ареста работал дистанционно из-за ограничений по пандемии COVID-19, введенных весной в штаб-квартире "Роскосмоса". Допуска с гостайне не имел", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями СПЧ сказал, что Сафронов был обвинен в госизмене не за журналистскую деятельность, а "за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб".

Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

В "Роскосмосе" сообщали, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в госкорпорации.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовал представитель чешской спецслужбы, а в 2017 году журналист передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США.