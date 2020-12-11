Открытая информация не может являться основанием для привлечения к уголовной ответственности по статье "госизмена" - Путин

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Человек, использующий для передачи информацию, которая находится в широком доступе, не должен привлекаться по статье УК РФ о государственной измене, заявил президент РВФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ

"Госизмена - это тяжкое преступление, это предательство своего народа, и предатели должны нести суровое наказание за все, что они делают. Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну, конечно, - тогда эта полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", - сказал Путин.