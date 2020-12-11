Войти
Интерфакс-АВН

Открытая информация не может являться основанием для привлечения к уголовной ответственности по статье "госизмена" - Путин

469
0
+1
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Человек, использующий для передачи информацию, которая находится в широком доступе, не должен привлекаться по статье УК РФ о государственной измене, заявил президент РВФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ

"Госизмена - это тяжкое преступление, это предательство своего народа, и предатели должны нести суровое наказание за все, что они делают. Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну, конечно, - тогда эта полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.02.2019
Путин потребовал использовать наработки ВПК в гражданской сфере
20.12.2016
Экс-глава Пентагона рекомендовал не преувеличивать симпатии Тиллерсона к России
29.01.2014
Деньги решают не все
04.04.2013
Путин предложил чаще выдавать кредиты на оружие
12.05.2010
Индия получит в срок АПЛ "Нерпа" и авианосец, заявляет глава ОСК
18.09.2009
Ан-124 "Руслан": Путина проверят на "вшивость"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»