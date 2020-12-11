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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о планах начать работу над новой боевой экипировкой для Минобороны РФ в 2021 году

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Экипировка "Ратник"
Экипировка "Ратник".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Предприятие "Ростеха" с 2021 года может начать работу над экипировкой нового поколения для Минобороны, если получит техзадание от военных, сообщил индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Сегодня военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к экипировке солдата будущего - принципиально новому комплекту "Сотник". Мы ожидаем получить техническое задание для его разработки уже в 2021 году", - сказал Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

В "Ростехе сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех за 8 лет поставил в войска почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки "Ратник".

"Ратник" поставляется в войска с 2015 года.

Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения. Она предназначена для действий в различных климатических условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации практически все элементы экипировки регулярно дорабатываются и поставляются в войска.

Бронежилет "Ратника" выдерживает десять попаданий бронебойно-зажигательной снайперской пули и пуль автомата Калашникова АК74 с десяти метров.

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в Ростех", - заявлял ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
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Система поражения "Ратник"
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