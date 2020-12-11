Российский адмирал не считает участие кораблей РФ и НАТО в предстоящих учениях в Аравийском море сигналом об улучшении отношений

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Предстоящие в феврале в Аравийском море военные учения с участием кораблей России и стран НАТО - положительный сигнал, но его не стоит переоценивать, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

По его словам, это не двусторонние учения России и Североатлантического альянса, а маневры, в которых примут участие несколько десятков государств.

"Что касается участия в этих учениях кораблей России и НАТО, я не считал бы, что это какой-то новый сигнал. Это не следует переоценивать. Все контакты с НАТО у нас сейчас прерваны", - сказал Кравченко.

"В любом случае, такие учения всегда полезны. Российский флот давно не участвовал в маневрах с таким количеством участников. Это довольно редкая история. Такие учения помогают понять уровень подготовки партнеров, увидеть их новые тактические приемы, отработать взаимодействие", - сказал Кравченко.

Черноморский флот РФ в четверг сообщил, что российские корабли впервые за десятилетие примут участие в совместных маневрах с кораблями НАТО - США и Британии - в акватории порта Карачи (крупнейший морской порт Пакистана, Аравийское море).

"Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса (НАТО) состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения "Болд Монарх - 2011", проходившего у берегов Испании", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Маневры "АМАН-2021" пройдут в акватории пакистанского порта Карачи в феврале 2021 года, сообщил Черноморский флот.

"В учении "АМАН-2021", кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", - сообщил Черноморский флот.

Участие в учении подтвердили представители более 30 стран, из них около 10 задействуют свой корабельный состав, остальные отправят официальных наблюдателей, сообщили российские военные.

"ВМФ России будут представлять силы Черноморского флота, в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования", - говорится в сообщении.

Цели учения "АМАН-2021" - укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства, сообщил Черноморский флот.

Между тем, как сообщал "Интерфакс", в Черном море российский флот время от времени проводит учения с кораблями Турции, которая является членом НАТО.