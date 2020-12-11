Войти
Интерфакс-АВН

Российский адмирал не считает участие кораблей РФ и НАТО в предстоящих учениях в Аравийском море сигналом об улучшении отношений

408
0
0
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Предстоящие в феврале в Аравийском море военные учения с участием кораблей России и стран НАТО - положительный сигнал, но его не стоит переоценивать, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

По его словам, это не двусторонние учения России и Североатлантического альянса, а маневры, в которых примут участие несколько десятков государств.

"Что касается участия в этих учениях кораблей России и НАТО, я не считал бы, что это какой-то новый сигнал. Это не следует переоценивать. Все контакты с НАТО у нас сейчас прерваны", - сказал Кравченко.

"В любом случае, такие учения всегда полезны. Российский флот давно не участвовал в маневрах с таким количеством участников. Это довольно редкая история. Такие учения помогают понять уровень подготовки партнеров, увидеть их новые тактические приемы, отработать взаимодействие", - сказал Кравченко.

Черноморский флот РФ в четверг сообщил, что российские корабли впервые за десятилетие примут участие в совместных маневрах с кораблями НАТО - США и Британии - в акватории порта Карачи (крупнейший морской порт Пакистана, Аравийское море).

"Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса (НАТО) состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения "Болд Монарх - 2011", проходившего у берегов Испании", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Маневры "АМАН-2021" пройдут в акватории пакистанского порта Карачи в феврале 2021 года, сообщил Черноморский флот.

"В учении "АМАН-2021", кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", - сообщил Черноморский флот.

Участие в учении подтвердили представители более 30 стран, из них около 10 задействуют свой корабельный состав, остальные отправят официальных наблюдателей, сообщили российские военные.

"ВМФ России будут представлять силы Черноморского флота, в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт морского базирования", - говорится в сообщении.

Цели учения "АМАН-2021" - укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства, сообщил Черноморский флот.

Между тем, как сообщал "Интерфакс", в Черном море российский флот время от времени проводит учения с кораблями Турции, которая является членом НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Испания
Китай
Малайзия
Пакистан
Россия
США
Турция
Филиппины
Шри-Ланка
Япония
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
11.12.2020
"Особенно важно сейчас": Россия и НАТО встретятся на учениях
11.12.2020
Корабли ВМФ России впервые за 10 лет примут участие в учениях с НАТО
11.12.2020
Россия впервые за 10 лет проведет учения с НАТО
11.12.2020
Корабли Черноморского флота уйдут на учения со странами НАТО
11.12.2020
Корабли Черноморского флота примут участие в международных учениях в Пакистане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»