План применения региональной группировки войск вынесут на заседание Высшего Госсовета Совместного государства РФ и Белоруссии

Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области.

Совместная группировка рассматривается как механизм отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства - Генштаб Белоруссии

Минск. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск, документ вынесут на рассмотрение Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) России и Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.

"Соответствующая работа была проведена и в России. Теперь план применения региональной группировки войск будет вынесен на заседание Высшего государственного совета СГ", - приводит агентство слова начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александра Вольфовича.

По его словам, "совместная группировка рассматривается, прежде всего, как механизм стратегического сдерживания, а также и отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства".

"У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники", - заявил Вольфович.

"Поэтому уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач. В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, задачи", - пояснил начальник белорусского Генштаба.