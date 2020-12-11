Forbes (США): что ждет армию Армении после сокрушительного поражения в Нагорном Карабахе?

Бывший посредник со стороны США в нагорно-карабахском конфликте Мэттью Брайза объясняет, почему, по его мнению, Армения не будет создавать армию, сопоставимую с вооруженными силами Азербайджана. Гарантия безопасности Еревана — его членство в ОДКБ. При этом американский дипломат критикует российское оружие, используемое ВС Армении.

Это осенью во время конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан уничтожил большое количество военной техники Армении. Это сокрушительное поражение несомненно преподало Еревану жесткий урок о том, что современная военная техника быстро развивается. Вполне вероятно, что это окажет значительное влияние на закупку страной оружия в будущем.

Современные военные беспилотники, предоставленные Израилем и, в особенности, Турцией были решающими для Азербайджана. Президент Ильхам Алиев хвастался, что беспилотники его страны уничтожили армянской военной техники на один миллиард долларов.

Армения недавно приобрела российские истребители Су-30, созданные для завоевания превосходства в воздухе. Эти самолеты - самые продвинутые в маленьких ВВС Армении, но в конфликте они не применялись. К этому добавляется неудовлетворительное состояние купленных у России систем ПВО. Эти древние экспортные версии предназначены для борьбы с реактивными самолетами и бомбардировщиками, а не маленькими медленно двигающимися беспилотниками. Это позволило Азербайджану господствовать в небе над линией фронта и эффективно атаковать армянские сухопутные цели.

Старший научный сотрудник Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане и бывший посредник США в нагорно-карабахском конфликте Мэттью Брайза (Matthew Bryza) считает, что последнее столкновение "показало, что российские системы вооружения, будь то зенитно-ракетные комплексы С-300 или танки Т-72, даже с той "реактивной броней" (динамической защитой, Explosive Reactive armour - разновидность брони - прим. ред.), относятся совсем к другой эпохе, если у вас есть сочетание из современных израильских и турецких беспилотников".

"Если вы хотите купить нужное на современном поле боя вооружения и при этом вы - Армения, вы можете в конечном итоге задуматься о приобретении этого типа вооружения, - говорит Брайза. - Однако еще не понятно, где Армения закупит беспилотники или системы ПВО, необходимые ей для отражения атак, подобных азербайджанским".

Израиль, основной поставщик вооружения в Азербайджан и импортер азербайджанской нефти, вряд ли продаст Еревану современное вооружение или беспилотники. Нет никаких сомнений, что Турция тоже не станет этого делать, ведь сейчас она яростно поддерживает Азербайджан и является основным противником Армении.

Также Брайза сомневается, что США продадут Армении современное вооружение. С его точки зрения, единственный приемлемый вариант для Армении - это Россия, ее традиционный поставщик. Однако может оказаться, что и Москва не захочет продать Еревану более современное вооружение, чем у него есть сейчас. "В любом случае, у Армении нет денег на его покупку", - говорит Брайза.

Кроме того, как отмечает Брайза, Армения и ее народ сейчас в "ином расположении духа", чем до конфликта. Тогда у страны было "ощущение, что ее армия непобедима, а азербайджанцы не умеют сражаться".

"Сейчас они пережили такую национальную катастрофу, что все их мышление сосредоточено на глубоком самоанализе и попытках понять, как восстановить свою моральный дух, - считает Брайза. - У них сейчас достаточно внутренних политических проблем, в том числе вопрос о том, выживет ли политическая карьера премьер-министра Никола Пашиняна или нет".

"Когда они разберутся со всем этим, пройдя через все стадии скорби, тогда, как мне кажется, они смогут всерьез заняться восстановлением своей армии", - заключает эксперт.

Даже когда армяне все-таки достигнут этой стадии, им не нужно будет восстанавливать свой военный арсенал так, чтобы он соответствовал или превосходил военные и технологические возможности Азербайджана. Поскольку Баку вряд ли собирается нападать на международно признанную суверенную территорию Армении.

"Баку знает, - если он когда-либо нападет на территорию Армении, сработают военные гарантии Организации Договора коллективной безопасности. А это значит, Россия будет обязана вмешаться, - объясняет Брайза. - Так что Армении не нужно соответствовать военным возможностям Азербайджана. Ей нужно понять, какой будет ее национальная стратегия в будущем и как ей жить внутри ее международно признанных границ так, чтобы армянский народ чувствовал себя в безопасности".

"А для этого, как мне кажется, потребуется совсем иной набор военных возможностей", - заключает эксперт.

Пол Иддон (Paul Iddon)