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ЦАМТО

Сухопутные войска в 2020 году получили более 2,5 тыс. новых образцов вооружения

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: https://www.youtube.com

ЦАМТО, 10 декабря. С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения СВ поступило более 2,5 тыс. новых основных образцов ВВСТ, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

Для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

В реактивные соединения поступают РСЗО "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают РСЗО "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков при любых метеорологических условиях.

Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и бронетранспортеры БТР-82А.

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