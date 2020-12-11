Генерал армии Павел Попов: за короткий срок КВЦ "Патриот" сумел завоевать лидирующие позиции

ЦАМТО, 10 декабря. В этом году Конгрессно-выставочный центр "Патриот" отмечает свой 5-летний юбилей. За короткий срок КВЦ "Патриот" сумел завоевать лидирующие позиции и стал не просто одной из ведущих выставочных площадок страны, но и первым в мировой практике постоянно действующим выставочным центром инновационного типа.

Об этом, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, говорится в поздравлении сотрудников КВЦ "Патриот" заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова.

В поздравлении говорится, что "КВЦ "Патриот" сегодня – это надежный партнер в области организации и проведения мероприятий, основная площадка для демонстрации современных технических возможностей военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Сердечно поздравляю руководство и коллектив КВЦ "Патриот" с первым юбилеем! Желаю успехов в профессиональной деятельности, новых свершений и интересных проектов".