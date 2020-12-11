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Известия.ru

Корабли ВМФ России впервые за 10 лет примут участие в учениях с НАТО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Корабли Военно-морских сил России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Маневры под названием «АМАН-2021» пройдут в февраля в водах у берегов Пакистана, отмечает ТАСС. В них кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, морские силы самообороны Японии, военный флот Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Учения пройдут в акватории Карачи. ВМФ России представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Как сообщалось ранее в декабре, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре 2021 года.

В конце ноября белорусский министр обороны Виктор Хренин анонсировал совместные с Россией учения.

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