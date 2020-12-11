РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва продолжает помогать Белграду укреплять мощь сербских вооруженных сил, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

"Мы оказываем и будем оказывать нашему братскому народу помощь в поддержании и укреплении боеготовности вооруженных сил", - сказал Пунчук.

Он добавил, что в перспективах: поставка самой современной техники, удовлетворение всех потребностей и в авиации, и в ПВО, и по линии Сухопутных войск.

"Мы готовы рассматривать, сегодня они располагают возможностями, и вопрос о кредите сейчас не стоит", - сказал замглавы службы, отвечая на вопрос о поставках техники в кредит.

Как сообщал "Интерфакс", в феврале 2020 года Россия завершила поставки Сербии всех шести законтрактованных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь".

В интервью сербскому изданию глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев говорил, что Москва и Белград в последние годы тесно сотрудничают в сфере авиационной техники и техники ПВО.

"На вооружении Республики Сербия находятся самолеты МиГ-29, шесть из которых были поставлены из наличия Минобороны России, вертолетная техника семейства "Ми", российские системы ПВО. Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 г. был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 году", - сказал Шугаев.

Между тем в сентябре сербское радио со ссылкой на министра обороны Александра Вулина сообщило, что власти Сербии приняли решение заморозить все планы совместных военных учений с другими странами. "В течение предстоящего периода мы не будем участвовать в каких бы то ни было совместных учениях или других связанных с вооруженными силами проектах с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР, ЕС, Западом и Востоком", - сказал министр.