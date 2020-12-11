Войти
Интерфакс-АВН

РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России

688
0
-2
Serbia_Russia
Флаги Сербии и России.

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва продолжает помогать Белграду укреплять мощь сербских вооруженных сил, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

"Мы оказываем и будем оказывать нашему братскому народу помощь в поддержании и укреплении боеготовности вооруженных сил", - сказал Пунчук.

Он добавил, что в перспективах: поставка самой современной техники, удовлетворение всех потребностей и в авиации, и в ПВО, и по линии Сухопутных войск.

"Мы готовы рассматривать, сегодня они располагают возможностями, и вопрос о кредите сейчас не стоит", - сказал замглавы службы, отвечая на вопрос о поставках техники в кредит.

Как сообщал "Интерфакс", в феврале 2020 года Россия завершила поставки Сербии всех шести законтрактованных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь".

В интервью сербскому изданию глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев говорил, что Москва и Белград в последние годы тесно сотрудничают в сфере авиационной техники и техники ПВО.

"На вооружении Республики Сербия находятся самолеты МиГ-29, шесть из которых были поставлены из наличия Минобороны России, вертолетная техника семейства "Ми", российские системы ПВО. Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 г. был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 году", - сказал Шугаев.

Между тем в сентябре сербское радио со ссылкой на министра обороны Александра Вулина сообщило, что власти Сербии приняли решение заморозить все планы совместных военных учений с другими странами. "В течение предстоящего периода мы не будем участвовать в каких бы то ни было совместных учениях или других связанных с вооруженными силами проектах с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР, ЕС, Западом и Востоком", - сказал министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Китай
Россия
Сербия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
07.07.2020
Россия после контракта на батарею комплексов "Панцирь" готова поставить Сербии другие системы ПВО - ФСВТС
28.10.2019
Панцирь для Сербии. Зачем на Балканы отправили российские комплексы ПВО
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
05.11.2015
Рособоронэкспорту 15 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:30
  • 1
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»