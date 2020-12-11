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Интерфакс-АВН

С самолета "судного дня" украли старое оборудование, его должны были заменить - источник

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Самолет Ил-80
Самолет Ил-80 (по классификации НАТО — Maxdome) — воздушный командный пункт, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолёта Ил-86.
Источник изображения: Кирилл Науменко / /russianplanes.net

Таганрог. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Неизвестные похитили с секретного самолета Ил-80 отслужившее оборудование, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На сегодняшний день можно сказать, что украли старое, отслужившее оборудование, которое подлежало замене. О краже техники последних лет речи не идёт", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь другой источник заявил, что продолжается разбор ситуации со стороны эксплуатанта самолета. "Идет разбирательство, анализ ситуации", - сказал он

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина.

Имущество на сумму более миллиона рублей похищено из самолета Ил-80, который находился на аэродроме в Таганроге, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. По ее данным, возбуждено уголовное дело.

Об инциденте стало известно 7 декабря. По данным источника "Интерфакса", преступники похитили радиостанции и платы.

По словам источника, 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева поступило заявление, что на аэродроме "Таганрог Южный" при осмотре Ил-80 обнаружено вскрытие грузового люка и исчезновение порядка 39 блоков и пяти плат радиостанций.

По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.

Телеканал "Рен-ТВ" 7 декабря сообщил, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.

В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.

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Страны
Россия
Компании
Ил
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Криворучко Алексей
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