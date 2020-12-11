С самолета "судного дня" украли старое оборудование, его должны были заменить - источник

Таганрог. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Неизвестные похитили с секретного самолета Ил-80 отслужившее оборудование, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"На сегодняшний день можно сказать, что украли старое, отслужившее оборудование, которое подлежало замене. О краже техники последних лет речи не идёт", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь другой источник заявил, что продолжается разбор ситуации со стороны эксплуатанта самолета. "Идет разбирательство, анализ ситуации", - сказал он
Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина.
Имущество на сумму более миллиона рублей похищено из самолета Ил-80, который находился на аэродроме в Таганроге, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. По ее данным, возбуждено уголовное дело.
Об инциденте стало известно 7 декабря. По данным источника "Интерфакса", преступники похитили радиостанции и платы.
По словам источника, 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева поступило заявление, что на аэродроме "Таганрог Южный" при осмотре Ил-80 обнаружено вскрытие грузового люка и исчезновение порядка 39 блоков и пяти плат радиостанций.
По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.
Телеканал "Рен-ТВ" 7 декабря сообщил, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.
В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.