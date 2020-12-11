"Швабе" представил в Брюсселе разработки по транспортной безопасности мегаполисов и сдерживанию пандемии COVID-19

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Решения в сфере модернизации городской инфраструктуры и медицинские продукты в сфере борьбы с коронавирусом представил холдинг "Швабе" на конференции Russian Innovation Night в столице Бельгии.
"Презентация "Швабе" включала несколько тематических блоков. Первый касался проектов по обслуживанию Интеллектуальной транспортной системы и "Светлый город", которые призваны улучшить транспортную безопасность мегаполисов и повысить энергоэффективность уличного освещения городского пространства", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в четверг.
Ещё один раздел презентации "Швабе" был связан с темой коронавируса.
"К работе по сдерживанию пандемии в России холдинг "Ростеха" подключился в начале марта и за это время освоил около десятка новых изделий, в том числе несколько моделей тепловизионных регистраторов", - говорится в сообщении.
Другим важным направлением деятельности компании, представленным на брюссельской конференции, стало цифровое здравоохранение.
"Один из проектов "Швабе" в этой сфере - оснащение передвижных медицинских комплексов. Кроме того, холдинг работает над созданием и развитием сектора носимых цифровых устройств для диагностики сердечно-сосудистой системы", - сообщает пресс-служба.
Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин отметил, что "в последние несколько лет холдинг усилил свою активность в работе с цифровыми технологиями и всё чаще выступает с инициативами по модернизации продуктов старого образца, используемых в различных сферах жизни".
"На сегодня в номенклатуре продукции "Швабе" присутствует целый ряд изделий, отвечающих наиболее актуальным запросам современности, - в медицине, городской среде, экологии и других отраслях. Участие в подобном мероприятии для нас важно с точки зрения возможного продвижения этих идей и на зарубежные рынки тоже", - сказал Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.