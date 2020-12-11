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Российская газета

6 военных НИИ и 9 учебных заведений получили статус базовых организаций ОДКБ

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Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
Источник изображения: http://ens.mil.ru/

Шести профильным научно-исследовательским организациям и девяти военным учебным заведениям министерства обороны РФ придан статус базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ. Об этом сообщили на заседании рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ.

Заседание, которое прошло под руководством начальника управления военного образования Минобороны РФ генерал-майора Игоря Муравлянникова, было посвящено координации совместной подготовки военных кадров и научной работы.

Шесть военных НИИ, о которых шла речь, занимаются исследованиями проблем противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения, военно-технического сотрудничества, а также развития и применения авиационной составляющей ОДКБ. Помимо этого совместно с военными Минобороны РФ прорабатываются вопросы по приданию статуса базовой учебно-методической и научно-исследовательской организации Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

"На заседании также обсудили вопросы по реализации Концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Особое внимание было уделено обсуждению вопроса разработки Плана развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ на период до 2025 года", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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