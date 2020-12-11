В упавшем корабле Маска сгорел ответ на «вопрос жизни, вселенной и всего такого»

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск отреагировал на взрыв своего прототипа марсианского корабля Starship. Об этом он написал в своем Twitter.

Сначала он отчитался об «успешном взлете корабля, переключении на верхние баки и точном управлении закрылками до момента приземления».

Затем он выложил фото из корабля в полете. На одном из сопел ракеты оказалась нарисована цифра 42, отсылающая к книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». В этом произведении она является ответом на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого», на поиск которого суперкомпьютер «Думатель» потратил семь с половиной миллионов лет вычислений. Этой фразой Маск и подписал снимок.

Прототип многоразового космического корабля Starship компании SpaceX взорвался и сгорел во время испытаний ранее 10 октября. Трансляция велась на YouTube-канале компании. Аппарат разрушился во время приземления, при касании посадочной площадки. При этом до этого он благополучно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты.