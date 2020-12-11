JB Press (Япония): c возвращением, «Хаябуса-2»! За дорогой домой наблюдали даже из космоса с МКС – это 10 000 очков из 100 возможных

Япония не отстает от Китая и спешит рассказать миру о собственных достижениях в космосе. Зонд «Хаябуса-2» завершил миссию, начатую в 2014 году, целью которой было собрать образцы грунта с астероида Рюгу. Без трудностей не обошлось, но японцы извлекли из них уроки. «Сейчас мы способны на большее», – заявили ученые.

"Я дома. "Хаябуса-2" вернулся".

6 декабря 2020 года в ходе пресс-конференции, посвященной автоматической межпланетной станции "Хаябуса-2", представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда (Yuichi Tsuda) подвел итоги: "Подошло к концу шестилетнее космическое путешествие. Этим утром благодаря нашим усилиям капсула приземлилась в австралийском Вумера. Она в идеальном состоянии. Зонд также находится в прекрасном состоянии, поэтому он отправился в следующее путешествие. Жду с нетерпением того момента, когда капсулу привезут в Японию, и мы ее откроем".

С возвращением! Это было действительно красивое и идеальное возвращение. Давайте напомним его основные и яркие моменты.

Поиск капсулы

6 декабря 2020 года в 2 часа 29 минут по японскому времени в ночном небе над Вумера появился огненный шар и стремительно прошел мимо звезды Канопус, а также Альфа и Бета Центавры.

После запуска "Хаябуса-2" прошло 2195 дней (примерно шесть лет). Зонд преодолел 5,24 миллиарда километров. Он взял образцы с астероида Рюгу, и, упаковав их в капсулу, привез на Землю.

Автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" отправила капсулу на Землю 5 декабря в 14 часов 30 минут по японскому времени. Пролетев примерно 12 часов по орбите, капсула вошла в атмосферу. После этого раскрылся парашют, и в 2 часа 32 минуты был получен сигнал радиомаяка.

В 3 часа 7 минут была определена точка приземления, и на поиски капсулы отправился вертолет.

Капсула, отправленная первой "Хаябуса", была найдена примерно в течение 30 минут после приземления, однако в этот раз пресс-центр не получал сообщение об обнаружении намного дольше. По словам журналистки газеты "Майнити" Эцуко Нагаяма (Etsuko Nagayama), которая освещала события вокруг "Хаябуса-1", в июне 2010 года в Австралии была зима, поэтому не было травы, а сейчас лето. Шли дожди, трава разрослась, поэтому капсулу найти непросто.

Сигнал от капсулы доходит, но ночью обнаружить ее весьма сложно. Ее нашли после рассвета в 4 часа 47 минут! Действительно, она лежала в кустах.

"Хаябуса-2" выполнил миссию идеально. С капсулой могло произойти все что угодно, но сам зонд отправился в новое путешествие. Команда "Хаябуса-2" описывает это так: "Как-будто школьник вернулся домой из школы, бросил портфель (капсулу) и пошел гулять". Тем не менее своей следующей цели станция достигнет только через 11 лет. Это - астероид диаметром всего 30 метров.

"Хаябуса-2" сняли даже с МКС!

Возвращение японского зонда снимали из разных точек мира. Это удалось даже сделать с Международной космической станции (МКС), которая находится на высоте 400 километров! "Только что наблюдал за "Хаябуса-2"", - написал в Твиттере астронавт Соити Ногути (Soichi Noguchi), работающий на МКС.

​Также есть видео с внешних камер МКС, которые зафиксировали японский зонд на расстоянии 12 тысяч километров.

И "Хаябуса-2", и МКС летят на огромных скоростях. Между ними большое расстояние, и зонд можно было не рассмотреть из-за темноты. Тем не менее благодаря сотрудничеству JAXA и НАСА оператор МКС из Космического центра имени Линдона Джонсона перевел внешнюю камеру космической станции в ручное (!) управление, и ему удалось поймать летящий зонд. Бывший руководитель полетами грузового корабля "Конотори" Маки Маэда (Maki Maeda) прокомментировала это так: "Снимаю шляпу перед такой техникой".

Комментарий Юити Цуда по поводу съемки "Хаябуса-2" с МКС удивил меня: "Это я, подумав, что, возможно, с МКС получится снять на видео наш зонд, и предложил эту идею. Команда МКС сказала, что это будет сложно, но все-таки решила попробовать. Астронавты Такуя Ониси (Takuya Onishi) и Акихико Хосидэ (Akihiko Hoshide) активно делились идеями, как это можно сделать. Через несколько дней мы выработали план, и сотрудники НАСА поддержали его. В конечном итоге все зависело от умения - очень сложный угол обзора и темный зонд. Экипаж МКС все сделал как надо, и я был приятно удивлен - молодцы! Хочу выразить им свою благодарность".

Такая командная игра и взаимоподдержка, вышедшая за рамки отделов действительно производит сильное впечатление.

Десять тысяч баллов из 100 возможных!

На пресс-конференции задавали вопросы о шестилетней миссии "Хаябуса-2", а также дальнейших планах.

Цуда так охарактеризовал суть миссии: "Автоматическая станция завершила межпланетный перелет и отправилась дальше. Западные страны стремятся взять образцы с Марса, однако пока межпланетные перелеты осуществляет только Япония, и это большое достижение, что у нас все прошло идеально. Когда мы откроем капсулу, доставленную "Хаябуса-2", скорее всего, мы увидим образцы. Я думаю, что с научной точки зрения мы сделаем важные выводы". В качестве кульминации миссии он назвал первую посадку, которая состоялась в феврале 2019 года.

"Крайне сложно было совладать с суровыми условиями на астероиде Рюгу. Это стало очередной проверкой для нашей команды. Что можно было сделать на основе испытаний до посадки на Рюгу? Переписывание программы посадки прошло успешно, и нам удалось выполнить миссию", - отметил Цуда.

После этого пришлось преодолеть еще многие трудности. Как он оценивает шестилетнюю миссию "Хаябуса-2"? "Десять тысяч баллов из ста!"

В книге, опубликованной в ноябре 2020 года, Цуда говорит, что проекты изучения солнечной системы вслед за "Хаябуса-2" (исследование спутников Марса, а также умный спускаемый аппарат для исследования Луны (SLIM)) появились еще до 2018 года. "Пока нет миссий, в которых используется технология большого скачка "Хаябуса-2" на Рюгу. Япония лидирует в области исследования Солнечной системы. Значимость вклада в науку будет зависеть от использования этой технологии", - пишет представитель JAXA.

А какие именно миссии рассматривает Цуда? Я спросил у него об этом на пресс-конференции. "На Рюгу мы столкнулись с трудностями, о которых даже не предполагали. Чтобы преодолеть их, нам пришлось выйти за пределы первоначальных спецификаций и решать разнообразные задачи. В ходе научно-космических миссий большие надежды связывают с неожиданными открытиями, однако "Хаябуса-2" продемонстрировал впечатляющий прогресс и с точки зрения технологий. Этими достижениями надо обязательно воспользоваться", - заявил он.

В солнечной системе примерно один миллион астероидов. "Хаябуса-2" способен исследовать более тысячи. Необходимо расширить рамки научных изысканий - исследовать небесные тела большего размера, которые находятся дальше.

"До "Хаябуса-2" нам не хватало некоторых технологий, однако сейчас мы способны на большее", - уверен Цуда.

Очень интересно, какие миссии сможет взять на себя Япония с новыми технологиями.

Суть очарования исследований прокомментировал генеральный директор Японского института космической и астронавтической науки Хитоси Кунинака (Hitoshi Kuninaka): "Отправиться в незнакомое место. Очарование в том, что ты не знаешь, к чему готовиться. О Рюгу не было никакой информации. Основываясь на информации, полученной в ходе миссии на астероид Итокава, мы думали, что обязательно будет ровное место, но его вообще не оказалось. Несмотря на это, мы собрали воедино весь наш опыт и знания, проявили смекалку и посадили зонд. Это самое интересное в исследованиях. В ходе будущих миссий - посадка в труднодоступные места Луны или доставка образцов со спутников Марса - обязательно возникнут непредвиденные обстоятельства. Надеюсь, что молодежь впечатлена успехом "Хаябуса-2", и она будет дерзать".

Возможно, благодаря достижениям японского зонда у многих возник интерес к исследованиям. Однако в сравнении с НАСА у Японии есть сдерживающий фактор в виде ограниченного бюджета. Например, проект "Хаябуса-2" был запущен за одну треть от бюджета НАСА.

"Чтобы добиваться успеха, несмотря на ограниченный бюджет, Японии необходимо продолжать разрабатывать технологии", - уверен Кунинака.

"Если есть желание, то все получится. Если работать в команде, то можно найти выход из любой ситуации. Важно мыслить позитивно и поддерживать это состояние", - делится своим опытом Цуда.

7 декабря планируется исследовать газ, который предположительно содержится в образцах, доставленных в капсуле с Рюгу. После этого они будут отправлены в Японию. Самое интересное еще впереди!

Кимиё Хаяси (Kimiyo Hayashi)