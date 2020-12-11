Войти
Интерфакс-АВН

США лидируют в космосе, опережая РФ И Китай - вице-президент Пенс

392
0
0
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс наблюдают за запуском Falcon 9
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс наблюдают за запуском Falcon 9.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - США сохраняют лидерство в освоении космоса, несмотря на активность Китая и России в этой сфере, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

"Мы впереди, однако мы - не одни", - заявил он, выступая в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

"Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое вооружение. Россия продемонстрировала ранее в этом году возможности в том, что касается противоспутникового оружия, базирующегося в космосе", - добавил Пенс.

Китай, как отметил вице-президент США, ведёт работу над обитаемой космической станцией, а также скоро доставит на Землю образцы лунного грунта. Он отметил, что КНР "становится все более серьезным конкурентом в космосе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Луна
Похожие новости
19.12.2018
"Мертвая рука" возвращается
18.07.2017
Глава Boeing в России: "Санкции - это краткосрочные ухабы, а от сотрудничества РФ и США выиграют все"
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
28.08.2013
Вижу цель за 400 километров
13.12.2011
Программа SPACEIL: Израиль готовится к покорению Луны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:30
  • 1
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»