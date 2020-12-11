США лидируют в космосе, опережая РФ И Китай - вице-президент Пенс

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - США сохраняют лидерство в освоении космоса, несмотря на активность Китая и России в этой сфере, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

"Мы впереди, однако мы - не одни", - заявил он, выступая в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

"Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое вооружение. Россия продемонстрировала ранее в этом году возможности в том, что касается противоспутникового оружия, базирующегося в космосе", - добавил Пенс.

Китай, как отметил вице-президент США, ведёт работу над обитаемой космической станцией, а также скоро доставит на Землю образцы лунного грунта. Он отметил, что КНР "становится все более серьезным конкурентом в космосе".