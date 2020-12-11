ВМФ России будет развивать инфраструктуру в Арктике - главком

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит развивать военно-морскую инфраструктуру в арктической зоне, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"ВМФ России продолжит развивать свою инфраструктуру в Арктике, участвовать в решении комплекса вопросов арктической стратегии на межведомственном уровне", - сказал Евменов на совещании в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

"Освоение арктической зоны - приоритетная задача Военно-морского флота, базирующаяся на российском историческом прошлом открытий и исследований. Военно-морской флот России сегодня уверенно чувствует себя в Арктике, обеспечивая гарантированную безопасность морехозяйственной и экономической деятельности государства", - цитирует Евменова в четверг департамент информации Минобороны РФ.

Евменов сообщил, что ВМФ РФ направит делегацию на открывающийся в четверг в Санкт-Петербурге международный форум "Арктика: настоящее и будущее".

9 декабря в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что российским военным пришлось принимать дополнительные меры в связи с ростом активности НАТО в Арктике.

"Военно-политическим руководством США и НАТО, якобы демонстрируя вклад в обеспечение "свободы судоходства" по миру, реализуются практические меры по обеспечению регулярного присутствия в Баренцевом море и в акватории Северного морского пути, наращиванию возможностей национальных и объединенных вооруженных сил по ведению военных действий в арктическом регионе", - заявил Моисеев.

"Ближайшими перспективными планами предусмотрено дальнейшее развитие противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны. Под надёжной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь", - сказал Моисеев.