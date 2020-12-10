Nokia займется разработкой технологий 6G — инициативу спонсирует Евросоюз

Финский производитель телекоммуникационного оборудования возглавит создание и развитие сетей шестого поколения (6G) в Европе. Финансировать проект взялся непосредственно Евросоюз — он выделил грант в рамках программы по поддержке исследований и инноваций, пишут «Ведомости».

Название проекта — Hexa-X, и помимо Nokia к нему уже присоединились другие производители оборудования, такие как Intel, Siemens и Ericsson, а также операторы Orange и Telefonica и университеты Турина, Дрездена, Мадрида, Оулу, Пизы. Старт проекта намечен на 1 января 2021 года.

Среди его целей значатся:

создание сценариев использования технологий 6G;

разработка самих технологий;

определение архитектуры взаимодействия всех участников внедрения и обеспечения работоспособности сетей 6G.

Согласно задумке, в основу 6G лягут сверхвысокочастотные терагерцовые волны, способные «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозге». При этом скорость передачи данных составит от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, что позволит, например, воспроизводить голограммы в реальном времени и транслировать видео с дронов в сверхвысоком разрешении.

По прогнозам, коммерческая эксплуатация 6G-сетей может начаться в Европе уже в 2030 году.

Ранее о планах по разработке технологий 6G заявила компания Samsung. Южнокорейцы рассказали, каких скоростей можно ожидать от 6G и когда их уже можно будет попробовать на себе.