Austal USA передала ВМС США 13-й боевой корабль прибрежной зоны класса "Индепенденс"

ЦАМТО, 9 декабря. Компания Austal Limited объявила о выполненной ее подразделением Austal USA поставке командованию ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс".

LCS-26 "Мобайл" является 13-м боевым кораблем прибрежной зоны класса "Индепенденс" и четвертым кораблем, поставленным Austal USA ВМС США в 2020 году. В феврале компания передала американскому флоту корабль LCS-22 "Канзас-Сити", в июне LCS-24 "Окленд", в сентябре – (EPF-12) "Ньюпорт".

Церемония резки первых листов алюминия для постройки LCS-26 состоялась 12 декабря 2017 года, закладка киля прошла 14 декабря 2018 года, крещение – 7 декабря 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Ранее Austal USA передала ВМС США 12 кораблей прибрежной зоны. Последним 26 июня 2020 года был поставлен LCS-24 "Окленд". Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-28 "Саванна", LCS-30 "Канберра", LCS-30 "Санта-Барбара" и LCS-34 "Огаста". Заключены контракты на постройку LSC-36 "Кингсвилл" и LSC-38 "Пирр".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.