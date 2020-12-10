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Интерфакс-АВН

Китай к середине века сможет победить США в вооруженном конфликте - американский военачальник

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Военнослужащие НОАК
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая на Параде Победы в Москве 9 мая 2015г.
Источник изображения: Эксперт

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Рост экономического потенциала Китая позволяет ему высокими тепами наращивать свою военную мощь, при таком развитии событий КНР к середине века будет в состоянии одержать победу над США в случае вооруженного конфликта, считает председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли.

По его словам, уже к 2035 году военный потенциал Китая сравняется с американским.

"Они идут по пути, чтобы попытаться добиться этого. Безусловно, это - серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов в настоящее время и в ближайшие годы", - сказал он на мероприятии, проведенном изданием Wall Street Journal.

По словам Милли, для защиты от амбиций Китая США должны развивать свою собственную экономическую и военную мощь.

Он предупредил: "Мы не хотим, чтобы конкуренция между великими державами переросла в войну между ними. Это было бы катастрофой".

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Страны
Китай
США
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