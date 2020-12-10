Войти
Интерфакс-АВН

Сухопутные войска российской армии за год получили 2,5 тыс. новых образцов оружия - главком

798
0
+1
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Свыше двух с половиной тысяч новых образцов оружия и боевой техники получили Сухопутные войска (СВ) Вооружённых сил РФ в текущем году, сообщил главнокомандующий СВ Олег Салюков.

"С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2 500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал главком в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

В частности, по его словам, для войск противовоздушной обороны СВ "закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба"".

"В реактивные соединения поступают РСЗО (реактивные системы залпового огня - ИФ) "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества. В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают РСЗО "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель. В противотанковые подразделения - противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков при любых метеорологических условиях", - сообщил военачальник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Верба ПЗРК
Град РСЗО
Мста-С
Торнадо-Г
Торнадо-С
Хризантема-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Бук ЗРК
Похожие новости
10.12.2020
Госиспытания новой линейки вооружения Сухопутных войск завершатся в 2021 году
02.10.2020
Олег Салюков в интервью "Красной звезде" рассказал об основных направлениях развития Сухопутных войск
04.06.2019
В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ
04.06.2019
Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году
22.02.2017
"Ратники" идут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:04
  • 98
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 10.12 14:03
  • 0
Американские «Патриоты» не хотят воевать
  • 10.12 13:38
  • 795
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 13:08
  • 1
В России разрабатывают аналог пистолета Glock
  • 10.12 12:40
  • 1
Командующий войсками ЗВО сообщил о военно-техническом эксперименте с комплексом "Искандер-М" на морском полигоне под Архангельском
  • 10.12 12:36
  • 2
Британские читатели об ограблении самолета «судного дня» в России: и у этой страны есть ядерное оружие?
  • 10.12 12:30
  • 1
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 10.12 12:19
  • 1
"На грани": тренировку спецназа показали на видео
  • 10.12 12:10
  • 81
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 12:05
  • 2
Заместитель министра обороны Украины об украинских программах вооружения
  • 10.12 11:59
  • 284
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 10.12 11:47
  • 71
Где забуксовала «Армата»
  • 10.12 11:34
  • 1
Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом "судного дня" проведут расследование
  • 10.12 11:26
  • 1
Шапошников: Последний маршал России
  • 10.12 11:21
  • 46
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле