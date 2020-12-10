Сухопутные войска российской армии за год получили 2,5 тыс. новых образцов оружия - главком

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Свыше двух с половиной тысяч новых образцов оружия и боевой техники получили Сухопутные войска (СВ) Вооружённых сил РФ в текущем году, сообщил главнокомандующий СВ Олег Салюков.

"С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2 500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал главком в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

В частности, по его словам, для войск противовоздушной обороны СВ "закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба"".

"В реактивные соединения поступают РСЗО (реактивные системы залпового огня - ИФ) "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества. В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают РСЗО "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель. В противотанковые подразделения - противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков при любых метеорологических условиях", - сообщил военачальник.