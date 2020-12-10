Сухопутные войска России в 2021 году проведут девять совместных учений с иностранными армиями - главком

Военнослужащие России и Пакистана на учении Дружба-2016 проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17.

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Девять совместных учений с зарубежными воинскими контингентами планируются на следующий год, в том числе российско-алжирские, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

"В рамках совместных учений с армиями иностранных государств спланировано девять мероприятий различного уровня", - сказал главком в интервью, опубликованном в среду газетой "Красная звезда".

Он уточнил, что это учения с подразделениями государств ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" и "Рубеж-2021", манёвры с подразделениями иностранных государств ШОС "Мирная миссия - 2021", учения двустороннего формата "Дружба-2021", "Индра-2021", "Ларос-2021", "Селенга-2021", российско-алжирское и российско-ланкийское учения.

"При этом проведение учений спланировано как на территории России (семь), так и на территории других государств (два)", - сказал главком.

Говоря об итогах уходящего года, он отметил, что, "несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и выполнение комплекса мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, задачи, возложенные на Сухопутные войска, выполнены в полном объёме". "В целом по итогам года уровень полевой выучки личного состава в среднем вырос более чем на 15 процентов", - сказал Салюков.