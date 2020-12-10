Завершается создание ряда образцов перспективной техники для Сухопутных войск РФ - главком

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Разработка артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с режимом стрельбы "Шквал огня" завершается, на финишную прямую выходит ряд опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

"На завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с режимом стрельбы "Шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно поражают цель", - сказал Салюков в интервью, опубликованном в газете "Красная звезда" в среду.

В рамках ОКР "Набросок", сообщил военачальник, "проводятся государственные испытания, которые планируется завершить в 2021 году, целой линейки образцов высокомобильного миномётного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в арктическом регионе".

"Это обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена", - отметил главнокомандующий.

С целью дальнейшего повышения возможностей средств противовоздушной обороны по борьбе с беспилотными летательными аппаратами завершается создание 57-мм зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Одновременно проводится работа по созданию зенитного ракетно-пушечного комплекса в ходе ОКР "Панцирь-СМ-СВ" для применения в Сухопутных войсках, учебного мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" и боевой машины "Тайфун-ПВО" для стрелков-зенитчиков, сообщил главком.

По его словам, "в этом году завершается ряд опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники".

"Уже успешно завершены государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения, таких как танк Т-90М и модернизированная БМП-2 с боевым отделением "Бережок"", - сказал Салюков.

На танке Т-90М, продолжил он, установлена современная система управления, позволяющая использовать новые выстрелы с дистанционным подрывом, а комплексное применение защитных устройств обеспечивает защиту экипажа от всех современных противотанковых средств поражения.

Главком отметил, что отличительная особенность нового боевого отделения "Бережок" для БМП-2 - наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса "Корнет", а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомёт.