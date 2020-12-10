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Интерфакс-АВН

Госиспытания боевого робота "Уран-9" завершаются, работы по "Соратнику" и "Штурму" продолжаются - главком Сухопутных войск

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Боевой роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Работы по созданию робототехнических комплексов тяжёлого и среднего класса "Штурм" и "Соратник" продолжаются, их внедрение изменит способы применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"В этом году завершаются государственные испытания боевого робототехнического комплекса (РТК) "Уран-9". Одновременно в целях формирования высокотехнологичных подразделений Сухопутных войск продолжаются работы по созданию наземных РТК тяжёлого и среднего класса ("Штурм" и "Соратник"). Внедрение в войска и развитие теории их боевого использования будут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий", - сказал Салюков в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

По его словам, наряду с перспективными образцами вооружения большое значение уделяется созданию боевой экипировки военнослужащих, перспективных образцов стрелкового, гранатомётного оружия и боеприпасов к ним.

"В настоящее время проводятся государственные испытания перспективной 7,62-мм самозарядной снайперской винтовки и прицелов с улучшенными тактико-техническими характеристиками", - сообщил главнокомандующий.

Согласно открытым данным, боевой РТК "Уран-9" разработан ОАО "766 УПТК". Робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. "Уран-9" способен поражать цели на расстоянии до 5 000 метров в дневное время и 3000 метров ночью. На вооружении 12-тонного комплекса состоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.

Комплекс "Уран-9" впервые был продемонстрирован на Параде Победы 9 мая 2018 года. За несколько дней до этого бывший тогда заместителем министра обороны Юрий Борисов сообщил, что этот комплекс был задействован в ходе сирийской кампании.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Атака
Уран-9
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