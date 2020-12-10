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Интерфакс-АВН

Россия усилит противовоздушную оборону Арктики - командующий

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Российская военная база Северный Клевер в Арктике
Российская военная база Северный Клевер в Арктике.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Vladimir Isachenkov

Под надежную защиту взят Севморпуть

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия усилит противовоздушную оборону в арктической зоне, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"Ближайшими перспективными планами предусмотрено дальнейшее развитие противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Под надёжной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь", - сказал командующий.

По его словам, на архипелаге Новая Земля несут боевое дежурство несут современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", на севере Якутии размещены подразделения нового зенитного ракетного полка, оснащённые системами С-300.

"Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный", - сказал Моисеев.

С-400, С-300 - системы ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В прошлом декабре на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути.

"На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он. Герасимов назвал Северный морской путь "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Арктика
СФ
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