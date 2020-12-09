ЦАСТ опубликовал книгу «Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке»

Центр анализа стратегий и технологий опубликовал книгу американского ученого Роберта Джервиса "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке", переведенную на русский язык. Один из ведущих экспертов в области международной безопасности проанализировал два самых громких провала разведывательного сообщества США второй половины XX века. Призванная подвести черту под недавней историей, книга Роберта Джервиса вскрывает универсальные причины просчетов разведок всего мира и ошибочных решений мировых лидеров, ценой которых становятся современные войны и конфликты, пишет Сергей Строкань в статье для газеты "Коммерсантъ".

На излете 2020 года, который запомнится не только пандемией коронавируса, но и нарастающим противостоянием Востока и Запада, беспрецедентным клинчем США и Китая, а также продолжающимся давлением на Россию и потрясениями на постсоветском пространстве - в Белоруссии, Армении и Молдавии, российская аудитория получила возможность прочитать книгу известного американского ученого Роберта Джервиса.

Вопрос: а что такого важного может сообщить нам еще одна "говорящая голова" из Америки, когда авторитет значительной части экспертного сообщества подорван или вовсе утрачен, вполне уместен. Многие эксперты и аналитические центры давно работают с оглядкой на своих заказчиков и подписчиков, подгоняя свои исследования под политическую конъюнктуру.

Роберт Джервис и его книга "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке" - явно не тот случай. Профессор Колумбийского университета, работы которого стали классикой науки о международных отношениях и вошли в программу ведущих университетов мира, непостижимым образом умудрился остаться над баррикадами информационной войны. Судя по всему, именно по этой причине Центр анализа стратегий и технологий и взял на себя миссию подготовить к изданию и выпустить в свет на русском языке сенсационное исследование американского ученого, которое проливает свет на политические и психологические причины неудач окруженного ореолом таинственности и выглядящего таким всесильным американского разведывательного сообщества. А также раскрывает универсальную природу взаимодействия между экспертным сообществом и политическим истеблишментом, что делает его актуальным для любого государства, включая Россию.

Впервые побывавший в Москве еще студентом в далеком 1961 году, накануне Карибского кризиса, Роберт Джервис уже тогда не стал русофобом, "несмотря на лицемерие Коммунистической партии и пресную еду", которой его кормили в хрущевской Москве.

То, что автор знает о работе ЦРУ не понаслышке, читатель понимает уже в самом начале книги, когда Роберт Джервис рассказывает о своем знакомстве "с джентльменом в длинном плаще", который приватно встретился с ним в гостинице во время его учебы в Оберлинском колледже и попросил "сделать нечто для правительства США". "Войдя в номер, он включил телевизор и поставил его экраном к стене, подобным образом заглушив все установленные проникшими в дебри Огайо советскими агентами устройства прослушки",- вспоминает автор.

Впоследствии Роберт Джервис стал консультантом ЦРУ, попав в отдел стратегических исследований (OSR), который изучал военный потенциал Советского Союза, и узнал для себя много нового. Так, один из дешифровальщиков аэрокосмических снимков однажды по-дружески объяснил ему, почему официальную информацию о стратегическом потенциале СССР нельзя принимать за чистую монету.

"Мы обсуждали степень устойчивости защищенных советских пусковых шахт, и, объяснив, как именно были рассчитаны данные на основе спутниковых снимков, он добавил: "Но я думаю, что официальная цифра завышена. Судя по снимкам, советские строительные технологии очень небрежны и бетон зачастую заливается не должным образом"",- вспоминает свою беседу с бывалым цэрэушником Роберт Джервис.

Называя одной из целей своей книги "улучшение разведывательной деятельности США", в предисловии к переводу свой книги на русский язык исследователь задается неожиданным вопросом: "В интересах ли Америки улучшить качество работы российской разведки и заставить Россию лучше понимать Соединенные Штаты?"

Напоминая, что "между США и Россией наличествуют предметные и важные конфликты интересов", Роберт Джервис высказывает мнение о том, что "пока наши интересы не будут полностью противоречить друг другу, в долгосрочной перспективе и России, и США будет лучше, если они смогут лучше понять друг друга".

Углубляясь в чтение 250-страничной книги, которую можно проглотить залпом, читатель находит в ней десятки прямых и косвенных подтверждений того, что это исследование, не оставшееся незамеченным "высшими должностными лицами и высокопоставленными сотрудниками ЦРУ", не только об Иране и Ираке.

Не только о том, почему ЦРУ и разведывательное сообщество США вначале оказались неспособными предсказать свержение иранского шаха в 1979 году и исламскую революцию в стране, а затем дали неверную оценку иракских программ в области оружия массового уничтожения, что и склонило чашу весов в пользу войны 2003 года.

Эта книга о международной безопасности в целом, о военных конфликтах и механизме принятия решений, рассматриваемых на примере двух самых громких провалов разведывательного сообщества США второй половины XX века, происшедших с интервалом в четверть века в двух соседних государствах Ближнего Востока - Иране и Ираке.

Некоторые выводы Роберта Джервиса звучат и вовсе шокирующе для американских спецслужб, показывая их беспомощность, а не всесилие. Но это не публицистика, а фундаментальное исследование, построенное на поднятом автором огромном массиве неизвестных широкой публике фактов.

"Первым сюрпризом стала скудность исходных материалов по Ирану. На службе ЦРУ состояли два политических и экономических аналитика. Ни в разведке Госдепа (ISN), ни в разведке Минобороны (DIA) не было экспертов по Ирану, хотя в каждом имелся номинально ответственный за страну сотрудник. Резидентура ЦРУ в Тегеране была небольшой и выдавала малый объем развединформации по политическим вопросам",- сообщает автор. А вот еще один вывод Роберта Джервиса из иранской истории, который звучит просто-таки убийственно: "Слабость в сборе данных означала малую осведомленность аналитиков о высказываниях вождя революции аятоллы Хомейни, за исключением того немногого, что можно было найти в газетах. Хотя кассеты с записями его речей беспрепятственно распространялись в Иране, посольство и резидентура либо были не в состоянии их найти, либо же считали их не заслуживающими внимания. До Штатов дошла лишь одна такая кассета, потому что ведущий аналитик по Ирану подсказал резидентуре, где именно на тегеранском базаре ее можно найти".

Переходя к истории принятия администрацией президента Буша-младшего решения начать войну в Ираке и роли в этом американских спецслужб, Роберт Джервис напоминает, что наиболее известным объяснением неудачи с иракским оружием массового уничтожения стало распространенное представление о том, что "разведывательное сообщество уступило давлению и сказало политикам то, что они хотели услышать".

Называя такой подход упрощенным, автор приводит историю Хусейна Камеля - бежавшего из Ирака в 1995 году зятя Саддама Хусейна, который обладал ценной информацией и сообщил американским спецслужбам то, что "старые и химические и биологические материалы были уничтожены и что программа отмирала". Тем не менее это не помешало знаменитому выступлению госсекретаря Пауэлла "с иракскими пробирками" в Совете Безопасности ООН, которое, по словам Роберта Джервиса, "стало упущенной возможностью пересмотреть доказательства осуществления программ Саддама".

Называя речь Колина Пауэлла "почти полностью ложной", автор задается вопросом: почему возникла эта ложь? А также, какая доля ответственности в принятии решения о начале войны в Ираке для ликвидации несуществующего ОМУ ложится на американские спецслужбы, имевшие показания Хусейна Камеля и другие ценные источники, опровергавшие официальную позицию США. "Некоторые сомнения не были доведены до госсекретаря и, возможно, не дошли до директора ЦРУ и его старших помощников, что вызывает вопросы о том, как следует обеспечить оптимальное прохождение потока информации",- отмечает автор.

Продолжая удивлять читателя шокирующими фактами и парадоксальными выводами, автор называет разведку "формой диагностики", проводя параллель с обучением студентов-медиков, которым их профессора на лекциях говорят: "Когда слышите стук копыт, думайте о лошадях, но не забывайте и о зебрах".

Иными словами, у пациента может быть и распространенная болезнь, но может быть и экзотическая.

Предупреждая аналитиков разведки об опасности попасть в ловушку стереотипов, автор призывает их не только помнить о лошадях, но и не забывать о "зебрах" - об исключениях из стандартных ситуаций.

"В случае с Ираком знание того, как часто страны стремятся получить ядерное оружие, не принесло бы особой пользы, потому что Ирак не является обычной страной",- напоминает Роберт Джервис. По его словам, "многие случаи являются исключениями из наших обобщений, и это, безусловно, относится к иранской и большинству других революций".

Возвращаясь к временам своей молодости - периоду Карибского кризиса, Роберт Джервис указывает на то, что приведенное им сравнение разных видов парнокопытных уместно и здесь. "Одна из причин, по которым американские и другие обозреватели оказались застигнутыми врасплох размещением советских ракет на Кубе, заключалась в убеждении, что Москва никогда не позволит ядерному оружию покинуть территорию СССР",- настаивает исследователь.

И добавляет: "Зебры действительно существуют, и разведке следует быть начеку".