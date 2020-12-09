Россия за счет базы в Судане восстанавливает присутствие в Мировом океане - экс-начальник управления Минобороны РФ

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - База ВМФ в Судане поможет России расширить военно-морское присутствие в Мировом океане и частично вернуть позиции, утраченные после распада СССР, сообщил "Интерфаксу" во вторник военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Во вторник стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

"Во-первых, пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Судане - это наше присутствие на берегах важнейшей транспортной артерии, через которую идут значительные поставки нефти", - сказал Бужинский, в прошлом - начальник международно-договорного управления Минобороны РФ.

"Во-вторых, это серьезное расширение военно-морского присутствия. Мы возвращаем позиции, которые были у Советского союза. С базой в сирийском Тартусе у нас значительно укрепились позиции в Средиземном море. Теперь у нас будет база на Красном море. Это важно и с точки зрения того, что в регионе наши корабли решают задачи по борьбе с пиратством", - заявил Бужинский.

"Это недешево, но, очевидно, ресурсы есть", - добавил он.

В ноябре бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане может быть создан за три-четыре месяца.

"На мой взгляд, месяца три-четыре будет достаточно для того, чтобы создать инфраструктуру, и наши корабли смогут туда заходить, пополнять запасы и осуществлять какой-то ремонт. Всё зависит от исходных данных. Если там есть причалы, то вопрос может быть решен достаточно быстро. Пункт материально-технического обеспечения, в частности, предполагает наличие плавмастерской или береговой судоремонтной мастерской, а также танкера с топливом", - заявил Кравченко.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов сказал "Интерфаксу" в ноябре, что у России появится еще один пункт базирования флота за рубежом на фоне "господства США и НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах в воздухе, на воде и под водой".

"Настало время восстанавливать наше военно-морское присутствие", - подчеркивал Комоедов.

Адмирал назвал Красное море важным для российского военного присутствия регионом. "У России там есть интересы. Это Африка и Аравийский полуостров. Это выход в Индийский океан, а также выход через Суэцкий канал и Средиземное море в Атлантику", - заявил Комоедов.

Со своей стороны военный эксперт, академик Алексей Арбатов сказал ранее "Интерфаксу", что создание базы ВМФ РФ в Судане может содержать риски.

"Цель у России в данном случае - расширить свое военное присутствие, в том числе военно-морское. Престиж, великая морская держава, во всех океанах наши флоты. Никакой другой цели нет. Но на самом деле это стоит денег, за это придется платить. Плюс, Судан - нестабильная страна, там может в любой момент начаться какая-нибудь война", - заявил Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук.

"Это экспансия. И, понятно, наш флот хочет присутствовать везде. В 1970-е годы, когда наш флот появился в Индийском океане после индо-пакистанского конфликта, одного нашего адмирала спросили: зачем нам флот в Индийском океане? Этот адмирал, очень остроумный человек, ответил, что на это есть две причины: есть советский флот и есть Индийский океан", - сказал Арбатов.

Создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота на Красном море предполагает соглашение между Россией и Суданом от 1 декабря 2020 года. Документ во вторник опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечается, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ РФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

Россия на безвозмездной основе окажет содействие в осуществлении противовоздушной обороны военно-морской базы города Порт-Судан ВМС Судана, развитии инфраструктуры этой базы и развитии вооруженных сил Судана.

"Для этих целей российская сторона после вступления в силе настоящего соглашения осуществляет поставку суданской стороне вооружения, военной и специальной техники в порядке и сроки, определенные уполномоченными органами сторон в отдельном протоколе", - говорится в документе.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

30 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.

По данным сайта Минобороны РФ на 4 декабря, в течение недели более 50 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.