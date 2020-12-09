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WarSpot

SMASH 2000: из винтовки — по дронам

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Индийские моряки смогут отстреливаться от дронов. Вчера, 7 декабря, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что ВМС Индии объявили о закупке израильских «умных» прицелов SMASH 2000.

По словам адмирала Карамбира Сингха, начальника военно-морского штаба ВМС Индии, новые прицелы закупаются в качестве защиты от дронов. При этом детали сделки стороны держат в секрете.

Винтовка типа М4 с прицелом SMASH 2000

Источник изображения: israeldefense.co.il

Принцип работы SMASH 2000 заключается в том, что компьютеризированный прицел идентифицирует и сопровождает цель, а также учитывает поправки на дальность и атмосферные явления. Далее стрелок нажимает на спуск, но система позволяет сделать выстрел, только когда оружие будет точно наведено на цель. Аналогичная система ранее демонстрировалась на винтовках TrackingPoint.

SMASH 2000 разработан израильской компанией Smart Shooter и сочетает в себе оптический прицел, тепловизор, систему распознавания и отслеживания целей. По словам разработчиков, на обучение солдата работе с новым прицелом требуется не более 5 минут. При этом система блокировки спускового крючка легко отключается, что важно для ближнего боя.

Ранее SMASH 2000 демонстрировался как штатный прицел винтовки, которую компания Sig Sauer разрабатывает в рамках конкурса Next Generation Squad Weapons (NGSW) для американской армии.

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Страны
Израиль
Индия
США
Продукция
NGSW
Компании
SIG Sauer
Проекты
ИТ
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