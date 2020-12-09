В условиях пандемии необходимо скорректировать работу по совместным проектам России и Сербии - Борисов

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва и Белград скорректируют работу по совместным проектам на фоне пандемии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Товарооборот последние годы рос, но сегодня в условиях пандемии, которая охватила весь мир, конечно, планы необходимо немного пересмотреть с точки зрения реализации", - сказал он на встрече с министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.

Борисов и Попович являются сопредседателями российско-сербской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Борисов отметил, что взаимодействие двух стран притормозило в нынешних условиях.

"Мы должны с вами нащупать пути более динамичного решения тех проблем, о которых мы говорили", - сказал Борисов.

Он также напомнил, что в Сербию ранее была доставлена партия российской вакцины от COVID-19. Борисов заявил, что это поможет в общей борьбе против коронавируса

В свою очередь Попович заявил, что Белград намерен продолжить активное сотрудничество с Москвой.