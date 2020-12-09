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Интерфакс-АВН

Сербский посол благодарит Минобороны РФ за помощь в борьбе с коронавирусом и танки

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Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Посол Сербии в РФ Мирослав Лазанский на встрече в Москве во вторник с замминистра обороны Александром Фоминым поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и переданные танки Т-72, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров сербский дипломат выразил искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу за оказанную министерством помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также передачу национальным вооруженным силам Сербии танков типа Т-72 в ноябре 2020 года", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что встреча заместителя министра обороны РФ Александра Фомина с послом Сербии в РФ Мирославом Лазанским состоялась во вторник в Москве.

По данным Минобороны РФ, в ходе встречи Фомин и Лазанский предметно обсудили вопросы военного сотрудничества, наметили пути их активизации, а также "рассмотрели актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и отметили обоюдную заинтересованность в поступательном расширении связей между оборонными ведомствами двух стран".

Кроме того, стороны подчеркнули настрой на противодействие фальсификации истории и недопустимость пересмотров итогов Второй мировой войны, сказали в российском оборонном ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", в феврале 2020 года Россия завершила поставки Сербии шести законтрактованных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь".

В интервью сербским СМИ глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев говорил, что Москва и Белград в последние годы тесно сотрудничают в сфере авиационной техники и техники ПВО.

"На вооружении Республики Сербия находятся самолеты МиГ-29, шесть из которых были поставлены из наличия Минобороны России, вертолетная техника семейства "Ми", российские системы ПВО. Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 г. был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 году", - сказал Шугаев.

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Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-17В5
Ми-35
МиГ-29
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
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