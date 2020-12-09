США продолжат обеспечивать подготовку ВС Саудовской Аравии – DSCA

ЦАМТО, 8 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Королевству Саудовская Аравия в рамках программы "Иностранные военные продажи" различных услуг Управления по содействию безопасности (SAO), включая техническую помощь и консультативную поддержку.

Помощь будет оказываться Министерству обороны Саудовской Аравии в течение дополнительных пяти лет через американскую военную учебную миссию в Саудовской Аравии USMTM (United States Military Training Mission to Saudi Arabia). Полная стоимость соглашения может составить 350 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой программе с Саудовской Аравией 1 декабря.

Саудовская Аравия обратилось к администрации США с запросом об оказании услуг поддержки расположенной в Эр-Рияде тренировочной миссии США в Саудовской Аравии (United States Military Training Mission to Saudi Arabia – USMTM), включая техническую помощь и консультативную поддержку, сроком на 5 лет.

USMTM представляет собой организацию по сотрудничеству в сфере безопасности, отвечающую за идентификацию, планирование и проведение подготовки и консультативной поддержки Министерства обороны Саудовской Аравии в области безопасности.

Предоставляемые услуги поддержки включают: оплату труда и пособия военнослужащих и государственных служащих США, иностранных сотрудников, расходы на обеспечение связи USMTM, затраты на местные контракты, затраты на строительство и реконструкцию жилых помещений, транспортные расходы, расходы на поддержку почтовых услуг почты США, административные издержки, расходы на дежурство персонала USMTM, налоги на добавленную стоимость (НДС), взимаемые Саудовской Аравией, будущие расходы на переезд USMTM в предлагаемое новое жилое помещение в Саудовской Аравии, другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программ.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит боеспособность дружественной страны на Ближнем Востоке".

Продажа запрошенных услуг позволит повысить возможности Саудовской Аравии по противодействию существующим и перспективным угрозам благодаря работе USMTM по обучению, консультированию и оказанию помощи Вооруженным силам Саудовской Аравии в целях наращивания обороноспособности посредством военных учений и профессионального военного образования. USMTM проводит небоевые, институциональные консультации, которые помогают Министерству обороны в разработке, обучении и поддержании эффективных средств сдерживания региональных угроз.

На текущий момент основной подрядчик не определен.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Как сообщал ЦАМТО, военная учебная миссия США в Саудовской Аравии (United States Military Training Mission to Saudi Arabia – USMTM) была сформирована в стране в 1953 году на основе договора о двустороннем сотрудничестве в сфере обороны. Договор на оказание ею соответствующих услуг постоянно продлевается.