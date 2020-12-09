США в 2020 году поставили Украине вооружения на сумму 510,6 млн. долл. - DSCA

ЦАМТО, 8 декабря. США в 2020 году поставили Украине военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 млн. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA).

Военные поставки производились в соответствии с американской программой продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств (FMS). В докладе, подготовленном ведомством, говорится о военных поставках – продаже военной техники и имущества или услуг – в 2020 ф.г. и проводится сравнение с периодом 1950-2015 годов. В перечень вошли многие европейские, латиноамериканские, азиатские и африканские государства, а также различные организации.

По данным ведомства, США поставили Украине в нынешнем году военной продукции на сумму в 510 млн. 599 тыс. долл. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше – примерно 272,5 млн. в 2019 году, 250,8 млн. в 2018 году, 207,7 млн. в 2017 и почти 226,6 млн. в 2016 году. За все время общая стоимость поставок Украине составила около 1,65 млрд. долл., поскольку за предшествующий период – с 1950 по 2015 гг. – США поставили вооружения и технику этой стране на сумму более 179,2 млн. долл.

Сумма поставок Литве составила более 136,5 млн. долл., Латвии – около 38,2 млн. долл., Эстонии – всего 610,3 тыс. долл., что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Больше всего в этом году США предоставили техники и вооружений Тайваню – на сумму почти в 11,8 млрд. долл., и Польше – 4,7 млрд. долл., передает "РИА Новости".