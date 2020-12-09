Войти
ЦАМТО

США в 2020 году поставили Украине вооружения на сумму 510,6 млн. долл. - DSCA

566
0
-1
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

ЦАМТО, 8 декабря. США в 2020 году поставили Украине военную продукцию на рекордную сумму в 510,6 млн. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA).

Военные поставки производились в соответствии с американской программой продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств (FMS). В докладе, подготовленном ведомством, говорится о военных поставках – продаже военной техники и имущества или услуг – в 2020 ф.г. и проводится сравнение с периодом 1950-2015 годов. В перечень вошли многие европейские, латиноамериканские, азиатские и африканские государства, а также различные организации.

По данным ведомства, США поставили Украине в нынешнем году военной продукции на сумму в 510 млн. 599 тыс. долл. При этом в предыдущие годы затраченные суммы были значительно меньше – примерно 272,5 млн. в 2019 году, 250,8 млн. в 2018 году, 207,7 млн. в 2017 и почти 226,6 млн. в 2016 году. За все время общая стоимость поставок Украине составила около 1,65 млрд. долл., поскольку за предшествующий период – с 1950 по 2015 гг. – США поставили вооружения и технику этой стране на сумму более 179,2 млн. долл.

Сумма поставок Литве составила более 136,5 млн. долл., Латвии – около 38,2 млн. долл., Эстонии – всего 610,3 тыс. долл., что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Больше всего в этом году США предоставили техники и вооружений Тайваню – на сумму почти в 11,8 млрд. долл., и Польше – 4,7 млрд. долл., передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Польша
США
Тайвань
Украина
Эстония
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.12.2020
Экспорт растет: как США вооружают Украину
06.08.2020
Министерство обороны США о необходимости ядерной крылатой ракеты морского базирования
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
18.08.2015
Соединения еще одной танковой армии могут разместить в Крыму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:56
  • 72
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 09.12 15:35
  • 12
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.12 15:26
  • 2
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 09.12 14:31
  • 279
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 09.12 14:27
  • 1
SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»
  • 09.12 14:16
  • 1
Смена гендиректора произошла в институте-разработчике МБР "Булава" и "Ярс"
  • 09.12 13:42
  • 30
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 09.12 13:41
  • 14
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 09.12 13:38
  • 792
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.12 13:33
  • 4
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 09.12 13:23
  • 3
Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)
  • 09.12 13:18
  • 1
Ловкость рук и никакого мошенничества
  • 09.12 12:58
  • 13
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 09.12 09:26
  • 1
Названы подозреваемые в ограблении «самолета Судного дня»
  • 09.12 09:16
  • 1
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников