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Известия.ru

Байден выдвинет экс-главу СЕНТКОМ Остина на пост главы Пентагона

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США демократ Джо Байден выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Об этом 7 декабря сообщает Politico со ссылкой на три источника.

В 2013–2016 годах Остин возглавлял Центральное командование США (СЕНТКОМ) — единое командование в составе вооруженных сил страны, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

В случае выдвижения Остин станет первым афроамериканцем, возглавляющим Пентагон.

Как пишет издание, самыми вероятными кандидатами на этот пост считались бывший замминистра обороны США по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и экс-министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, однако Байден испытывал «растущее давление» относительно выбора в пользу темнокожего министра обороны.

О том, что Байден рассматривает кандидатуру Остина на должность главы Пентагона, 28 ноября писал портал Axios.

На следующий день стало известно, что команда Белого дома по связям с общественностью при президентстве демократа Джо Байдена будет состоять только из женщин. В частности, пресс-секретарем американского лидера станет Джен Псаки, работавшая в период президентства Барака Обамы на должности официального представителя Госдепартамента.

Госсекретарем США Байден планирует назначить Энтони Блинкена, должность постпреда при ООН займет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности станет Джейк Салливан.


Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ и демократы уже объявили о победе Байдена.

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