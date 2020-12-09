Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина - Politico

Джозеф Байден во время предвыборной гонки.

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США, сообщает Politico.

Остин, считавшийся перспективным кандидатом на пост министра обороны у Байдена, был выбран для руководства Пентагоном, заявили изданию три осведомленных источника.

Ранее Байден заявил, что планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.