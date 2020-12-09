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Интерфакс-АВН

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина - Politico

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Джозеф Байден во время предвыборной гонки
Джозеф Байден во время предвыборной гонки.
Источник изображения: militarytimes.com

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США, сообщает Politico.

Остин, считавшийся перспективным кандидатом на пост министра обороны у Байдена, был выбран для руководства Пентагоном, заявили изданию три осведомленных источника.

Ранее Байден заявил, что планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.

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Страны
США
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1 комментарий
№1
09.12.2020 08:36
Белый есть, чёрный есть, осталось определиться и женщиной и с педерастом - будет полный марионеточный комплект.
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