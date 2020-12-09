Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа - законодатель

Конгресс США решил ограничить власть Трампа в деле войны и мира. Фото Reuters.

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат намерен рассмотреть и принять оборонный бюджет США (Закон о национальной обороне) на 2021 финансовый год на текущей неделе, несмотря на угрозы вето со стороны президента Дональда Трампа, сообщил лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл.

Сенатор упомянул об этом, когда представил список дел, которые останется рассмотреть Сенату до конца года, сообщило издание The Hill.

Палата представителей Конгресса США планирует рассмотреть этот законопроект уже во вторник. Ранее он был подготовлен, согласован и распространен обеими палатами американского парламента.

Трамп после публикации законопроекта заявил, что наложит на документ вето в связи с тем, что в нем не предусмотрено прекращение действия раздела 230 - закона об этике в сфере коммуникаций, освобождающего соцсети от ответственности.

Президент США написал в своем твиттере, что это "негативно отражается на национальной безопасности и честности выборов".