Лавров предложил подключить Армению и Азербайджан к деятельности центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает сделать международным центр гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, подключить к его деятельности Армению и Азербайджан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорили также о вопросах, которые связаны с созданием центра гуманитарного реагирования - это инициатива президента Путина. Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана, сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

По его словам, документы о трансформации гуманитарного центра "сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур".