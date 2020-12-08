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Интерфакс-АВН

Лавров предложил подключить Армению и Азербайджан к деятельности центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе

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Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба МИД РФ

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает сделать международным центр гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, подключить к его деятельности Армению и Азербайджан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорили также о вопросах, которые связаны с созданием центра гуманитарного реагирования - это инициатива президента Путина. Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана, сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

По его словам, документы о трансформации гуманитарного центра "сейчас обсуждаются по линии соответствующих структур".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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