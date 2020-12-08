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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" и ОСК вошли в число 25 ведущих военно-промышленных компаний мира - SIPRI

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Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото
Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Лондон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские оборонные компании "Алмаз-Антей" и ОСК вошли в список 25-ти мировых военно-промышленных лидеров, несмотря на снижение выручки в 2019 году, говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

"В 2019 году выручка двух российских компаний, входящих в топ-25 (концерн "Алмаз-Антей" и "Объединенная судостроительная корпорация") снизилась по сравнению с 2018 годом, в общей сложности на $634 млн", - говорится в докладе.

"Конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота были двумя основными вызовами для "Объединенной судостроительной корпорации" в 2019 году", - отметила исследователь SIPRI Александра Куимова.

При этом в 2019 году продажи еще одной российской компании - "Объединенной авиастроительной корпорации" - упали на $1,3 млрд. В 2019 году она выбыла из топ-25.

Согласно новым данным SIPRI, в целом в 2019 году объем продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейших военно-промышленных компаний увеличился на 8,5% по сравнению с 2018 годом и составил $361 млрд.

Компании США по-прежнему доминируют. В 2019 году Совокупный годовой объем продаж пяти крупнейших военно-промышленных компаний США - Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics - составил $166 млрд. В общей сложности в 2019 году в список 25 крупнейших компаний вошли 12 американских компаний. Совокупная доля всех американских компаний в общем объеме продаж топ-25 составила 61%.

Впервые ближневосточная компания вошла в топ-25 рейтинга. Компания EDGE, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, была создана в 2019 году в результате слияния более 25 небольших фирм. Она заняла 22-е место, и на ее долю приходилось 1,3% от общего объема продаж оружия в топ-25.

Еще одним новичком в топ-25 в 2019 году стала компания L3Harris Technologies (10-е место). Она была создана в результате слияния двух американских компаний, которые в 2018 году входили в топ-25: Harris Corporation и L3 Technologies.

Продажи китайских военно-промышленных компаний также увеличились. В топ-25 вошли четыре китайские компании. Три из них вошли в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC; 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC; 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO; 9-е место). Совокупная выручка четырех китайских компаний, входящих в топ-25, включая China South Industries Group Corporation (CSGC; 24-е место), в 2019 году выросла на 4,8% по сравнению с 2018 годом.

По мнению старшего научного сотрудника SIPRI Нан Тиан, "китайские военно-промышленные компании извлекают выгоду от программ военной модернизации Народно-освободительной армии Китая".

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Компании
AVIC
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Norinco
Northrop Grumman
Raytheon
Алмаз-Антей
ОАК
ОСК
СИПРИ
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