Масштабное переоснащение Ракетных войск и артиллерии изменит способы применения этого рода войск - экс-командующий

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Формы применения Ракетных войск и артиллерии (РВиА) претерпят существенные изменения в ходе масштабного переоснащения на комплексы "Искандер-М", "Коалиция-СВ", "Торнадо-С", другие современные системы вооружения, заявил экс-командующий РВиА генерал-полковник Владимир Зарицкий.

"Сегодня в войска массово поступает самое современное вооружение. В том числе - оперативно-тактический ракетный комплекс с "Искандер-М", автоматизированный артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", САУ "Мста-СМ" с комплексами автоматизированного управления огнем "Ринг", который обеспечивает интеграцию в единую систему управления тактического звена", - сказал Зарицкий "Интерфаксу" в понедельник.

Он также отметил, что к 2027 году в Вооружённых силах РФ планируется полностью завершить замену реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" на высокоточный комплекс "Торнадо-С", способный поражать противника на значительных дальностях.

"Всё это существенно скажется на формах и способах применения данного рода войск российской армии", - подчеркнул собеседник агентства.

Зарицкий принял участие в торжественной церемонии вручения учрежденной Национальной ассоциацией офицеров запаса Вооружённых сил (Мегапир) общественной премии имени видного военачальника-фронтовика маршала артиллерии Владимира Михалкина "За отличную учебу" слушателям и курсантам Михайловской военной артиллерийской академии.

По словам Зарицкого, масштабное переоснащение РВиА ставит перед системой военного образования задачу "готовить офицеров-специалистов, которые будут управлять созданными на основе нанотехнологий и микроэлектроники интеллектуальными роботами и робототехническими системами поражения, разведки и обеспечения ракетного и артиллерийского вооружения".

"Сегодня академия, которая основана 200 лет назад - 7 декабря 1820 года, обладает инновационной системой подготовки и воспитания кадров, сильной научной базой и высококвалифицированным профессорско-педагогическим составом. В вузе работают 44 доктора и 295 кандидатов наук,17 действующих членов и 21 члена-корреспондента различных академий, семь заслуженных деятелей науки и семь заслуженных работников высшей школы Российской Федерации. Это позволяет организовывать учебно-воспитательный процесс на самом современном уровне", - подчеркнул Зарицкий, который является председателем правления ассоциации "Мегапир".

В свою очередь член Общественной палаты РФ Александр Каньшин заявил: "Главное в общественной премии имени выдающегося военного деятеля то, что усердие будущего офицера в освоении военной профессией и его приверженность лучшим традициям российского офицерского корпуса видит и высоко оценивает общество".