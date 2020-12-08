Работа над экзоскелетом для новой боевой экипировки продолжается - Чемезов

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Работа над экзоскелетом, который может войти в новую боевую экипировку для российской армии, продолжается, но есть проблемы с элементами питания, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует. Хотя в том варианте, в котором сегодня создана эта модель, она очень помогает солдату", - сказал Чемезов журналистам.

По его словам, военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза.

"Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат - на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть, такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату", - подчеркнул Чемезов.

"Существует проблема с батареей, и мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать", - добавил он.

Серийное производство так называемых "активных экзоскелетов" может начаться в России в течение 4-6 лет, сообщили в прошлом году эксперты компании разработчика - Центрального НИИ точного машиностроения.

По данным разработчиков, пассивные экзоскелеты прошли апробацию в Сирии.

"Не исключено, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020. Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния - это спецназовцы, саперы и другие", - говорилось в сообщении разработчиков, распространенном "Ростехом".