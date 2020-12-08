РФ по итогам 2020 года поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд, уже отгружено продукции на $10 млрд - Чемезов

В 2020 году портфель заказов "Рособоронэкспорта" на поставку оружия и военной техники удалось сохранить на уровне $50 млрд, сообщил он

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Спрос на российское оружие и технику сохраняется, по итогам года будет поставлено продукции на $12,8 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"На нашу военную технику спрос есть. В этом году объемы практически не изменятся, план поставок, который мы рассчитываем выполнить - $12,8 млрд. На сегодняшний день - уже около 10 млрд, и я думаю, что до конца декабря мы достигнем плановых показателей. Как правило, максимальное количество отгрузок идет в конце года",- сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он заявил, что в текущем году "Рособоронэкспорт" смог сохранить портфель заказов на уровне $50 млрд.

"Небольшое снижение спроса было и оно связано с тем, что наши партнеры были вынуждены отозвать часть средств из оборонного бюджета на борьбу с коронавирусом. Тем не менее, мы все равно продолжаем работать. Проблемы были еще с тем, что прекращалось авиасообщение. Так бы гораздо быстрее осуществили поставки",- отметил глава госкорпорации.

"Процесс идет, с расчётами договорились в разных вариациях: и в рублях, и в местной валюте",- добавил он.

РФ не расторгла ни одного оружейного контракта из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ни один контракт не был отменен",- сказал он в интервью "Интерфаксу" к форуму "Армия-2020.

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд.